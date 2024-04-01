Период скидок кончился: цены на новые авто готовятся к бурному росту

Недолго продолжалась радость российских водителей от эфемерного снижения цен на новые автомобили. То есть, пока еще на рынке не наблюдается тенденции к повальному подорожанию легковушек, но в экспертной среде начинают звучать предупреждения о том, что «сладкая жизнь» кончается. Это подтверждается и совершенно конкретными действиями банков. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» неоднократно предупреждал оптимистов о том, что глобально цены могут только расти, но никак не падать.

Но прежде всего надо объяснить, почему снижение цен в начале года, которое вызвало нездоровый ажиотаж у автовладельцев и желающих таковыми стать, по большому счету было фикцией. Никто из отечественных и мировых автобрендов не ставил своей целью даже на короткую перспективу добиться стабильного уменьшения чисел на ценниках. Все они ограничились лишь акциями, скидками и прочим дисконтным камуфляжем.

ТЕНДЕНЦИЯ ЛИШЬ ОДНА — К РОСТУ

Хотя часть экспертов категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Им грезятся какие-то мифические сражения за покупателя между производителями, вступившими в фазу острой конкуренции на российском рынке. На эту тему портал «АвтоВзгляд» уже высказывался. Рынок у нас по-прежнему катастрофически недонасыщен, а стоковые запасы скопились исключительно из-за непомерно задранных цен — это факт.

Подтверждением может служить заявление Веры Павловой, PR-менеджера ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)), которую цитирует агентство «Автостат»: «Если взять десятилетнюю динамику, то в 2013 году отношение средней стоимости автомобиля к размеру средней зарплаты составляло 27 раз, а в 2023 году — уже 48 раз».

Фото портала АвтоВзгляд.

Да, скажи мне кто-нибудь несколько лет назад, что китайский кроссовер среднего качества будет стоить за 3 млн. рублей, я бы только рассмеялся. И другая часть экспертов вполне разделяет высказанное выше утверждение. То же агентство «Автостат» приводит слова Рената Тюктеева, заместителя генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей:

— По официальным франшизам в 2024 году не было заметных коррекций цен. Часть брендов снизила рекомендованные цены на 1 — 2%, вторая часть на эту же величину увеличила. В целом явной тенденции нет ни к росту, ни к падению цен. В среднем машины дешевеют только вследствие одной причины — вымывания из предложений более дорогих версий марок и моделей, доставляемых по параллельному импорту. Пиковое значение по скидкам будет ограничено первым кварталом. Далее уровень дисконтов будет снижаться, так как предпосылок дальше продолжать дисконтировать товар попросту нет...

Фото globallookpress.com

ПЕРЕВОД С БАНКОВСКОГО НА РУССКИЙ

Если к словам специалистов в области пиара или продаж можно относиться с определенной степенью недоверия, то к заявлениям ведомства Эльвиры Сахипзадовны стоит прислушаться тем внимательнее, чем они более неприятны. А Банк России не обнадеживает сменой своего монетарного курса: «Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых...Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций... Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

В переводе с центробанковского на русский это означает, что процент по кредитам в обозримом будущем останется абсолютно неподъемным. И банкиры всея Руси превосходно это поняли задолго до официального сообщения ЦБ. Как пишет «Коммерсантъ», российские банки стали чаще выдавать автокредиты на сроки от семи лет. В Росбанке за неполные три месяца текущего года было выдано 66% таких кредитов, что почти на 20 пп больше, чем в среднем за 2023 год. В «Открытии Авто» заявили, что в январе-марте 67% автокредитов выдавалось на длительные сроки против 54% годом ранее.

Это преподносится как шаг навстречу несчастным покупателям, которые ни в каком виде не могут потянуть нынешние цены, даже если влезут в привычный трехлетний заем. Но на самом деле, банки заботятся исключительно о своем кошельке. Ибо при средневзвешенной ставке в 19,53% годовых даже с учетом внесения аванса в половину цены автомобиля, финансисты на ровном месте получают доход, равный двум третям полной стоимости машины. Чтоб я так жил!