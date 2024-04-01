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Период скидок кончился: цены на новые авто готовятся к бурному росту

Эксперты авторынка ждут резкого подорожания новых автомобилей

Недолго продолжалась радость российских водителей от эфемерного снижения цен на новые автомобили. То есть, пока еще на рынке не наблюдается тенденции к повальному подорожанию легковушек, но в экспертной среде начинают звучать предупреждения о том, что «сладкая жизнь» кончается. Это подтверждается и совершенно конкретными действиями банков. Впрочем, портал «АвтоВзгляд» неоднократно предупреждал оптимистов о том, что глобально цены могут только расти, но никак не падать.

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Автор
Ефим Розкин

Изображение Период скидок кончился: цены на новые авто готовятся к бурному росту

Но прежде всего надо объяснить, почему снижение цен в начале года, которое вызвало нездоровый ажиотаж у автовладельцев и желающих таковыми стать, по большому счету было фикцией. Никто из отечественных и мировых автобрендов не ставил своей целью даже на короткую перспективу добиться стабильного уменьшения чисел на ценниках. Все они ограничились лишь акциями, скидками и прочим дисконтным камуфляжем.

ТЕНДЕНЦИЯ ЛИШЬ ОДНА — К РОСТУ

Хотя часть экспертов категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Им грезятся какие-то мифические сражения за покупателя между производителями, вступившими в фазу острой конкуренции на российском рынке. На эту тему портал «АвтоВзгляд» уже высказывался. Рынок у нас по-прежнему катастрофически недонасыщен, а стоковые запасы скопились исключительно из-за непомерно задранных цен — это факт.

Подтверждением может служить заявление Веры Павловой, PR-менеджера ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)), которую цитирует агентство «Автостат»: «Если взять десятилетнюю динамику, то в 2013 году отношение средней стоимости автомобиля к размеру средней зарплаты составляло 27 раз, а в 2023 году — уже 48 раз».

Фото портала АвтоВзгляд.
Фото портала АвтоВзгляд.

Да, скажи мне кто-нибудь несколько лет назад, что китайский кроссовер среднего качества будет стоить за 3 млн. рублей, я бы только рассмеялся. И другая часть экспертов вполне разделяет высказанное выше утверждение. То же агентство «Автостат» приводит слова Рената Тюктеева, заместителя генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей:

— По официальным франшизам в 2024 году не было заметных коррекций цен. Часть брендов снизила рекомендованные цены на 1 — 2%, вторая часть на эту же величину увеличила. В целом явной тенденции нет ни к росту, ни к падению цен. В среднем машины дешевеют только вследствие одной причины — вымывания из предложений более дорогих версий марок и моделей, доставляемых по параллельному импорту. Пиковое значение по скидкам будет ограничено первым кварталом. Далее уровень дисконтов будет снижаться, так как предпосылок дальше продолжать дисконтировать товар попросту нет...

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

ПЕРЕВОД С БАНКОВСКОГО НА РУССКИЙ

Если к словам специалистов в области пиара или продаж можно относиться с определенной степенью недоверия, то к заявлениям ведомства Эльвиры Сахипзадовны стоит прислушаться тем внимательнее, чем они более неприятны. А Банк России не обнадеживает сменой своего монетарного курса: «Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых...Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций... Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

В переводе с центробанковского на русский это означает, что процент по кредитам в обозримом будущем останется абсолютно неподъемным. И банкиры всея Руси превосходно это поняли задолго до официального сообщения ЦБ. Как пишет «Коммерсантъ», российские банки стали чаще выдавать автокредиты на сроки от семи лет. В Росбанке за неполные три месяца текущего года было выдано 66% таких кредитов, что почти на 20 пп больше, чем в среднем за 2023 год. В «Открытии Авто» заявили, что в январе-марте 67% автокредитов выдавалось на длительные сроки против 54% годом ранее.

Это преподносится как шаг навстречу несчастным покупателям, которые ни в каком виде не могут потянуть нынешние цены, даже если влезут в привычный трехлетний заем. Но на самом деле, банки заботятся исключительно о своем кошельке. Ибо при средневзвешенной ставке в 19,53% годовых даже с учетом внесения аванса в половину цены автомобиля, финансисты на ровном месте получают доход, равный двум третям полной стоимости машины. Чтоб я так жил!

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