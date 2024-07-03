Запад сдал назад: Китай жестоко проучил Европу и США за санкции против автопрома

С августа 2024 года в США и Европе начнут действовать новые, мало похожие на рыночные, защитные меры, направленные против китайских автостроителей. Янки «продавили» четырехкратное повышение пошлин на ввоз ряда «поднебесных» моделей, а в Старом Свете — увеличение заградительных тарифов. Реакция КНР не заставила себя долго ждать.

В ответ на санкции «цивилизованного мира», призванные обезопасить рынки США и ЕС от нашествия китайской автопродукции (преимущественно — недорогих электромобилей, нещадно отбивающих клиентуру у местных фирм), Китайская торговая палата публично заявила о том, что повысит пошлины на импорт заграничных моделей, оснащенных двигателями объемом свыше 2,5 литра с 15-ти до 25%. Впрочем, это еще не все.

Помимо автомобилей под раздачу попадут и другие товары, включая ряд комплектующих и технических изделий, а также продукты питания и алкогольные напитки. Как говорится, получите — распишитесь! Причем повышение тарифов никак не противоречит правилам Всемирной торговой организации, чего, к слову, нельзя сказать об инициативе западников. К примеру, в Штатах те же ввозные пошлины выросли с 25-ти до 100%! И никакого объективного объяснения введению подобных мер не последовало.

Зато последовала реакция самих автопроизводителей, которые, прикинув известный овощ к носу, поняли: на успешное продвижение своих машин и прочих товаров в КНР рассчитывать им больше не стоит. К слову, исполнительный директор крупнейшего на планете автомобильного альянса Stellantis Карлос Таварес, уже открыто «врубил заднюю», призвав Америку и Евросоюз вернуться к честной конкурентной борьбе.

Г-н Таварес еще смеется, но скоро заплачет... Фото globallookpress.com

А ведь еще в марте топ-менеджер требовал от властей блокировать границы для китайцев и оказать максимальную финансовую помощь локальных автобрендам. Но испугавшись последствий, связанных не только с тщетными попытками освоить самый серьезный рынок в мире, но и с возможным обострением сотрудничества с китайскими компаниями на собственных территориях, откровенно «переобулся».

Как заявил г-н Таварес, западу необходимо изменить подход к ведению бизнеса, а не ужесточать заградительные барьеры, которые ожидаемо повысят на местных рынках уровень инфляции, что приведет к неминуемому росту цен и краху покупательской способности. Однако, по мнению босса Stellantis, власти принципиально не идут на перемены, больше имеющие политическую, нежели экономическую подоплеку.

Вот только исход сей гонки заградительных мер не сулит ничего хорошего. Как уже было сказано, «толерасты» планомерно утратят позиции на китайской земле, разломав отношения с азиатскими партнерами на своей, да к тому же породят очередной виток глобального экономического кризиса. Что ж, за что боролись, на то и напоролись...