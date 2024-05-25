Новости «цветущего сада»: ЕС намерен ужесточить санкции против Белоруссии, которая, якобы, способствует поставкам «предметов роскоши» — включая дорогие автомобили — в Россию, обходя тем самым ранее введенные рестрикции. Тридцать третий пакет санкций в деле. Изменит ли он хоть что-то? Станет ли меньше Range Rover или Mercedes-Maybach на российских дорогах? Эксперты считают, что ничего он не изменит. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Шел третий год санкционного цунами, в рамках которого россияне должны были уже в пятый раз перейти с хлеба и воды на землю и сорняки. Но отчего-то не переходят. Широким шагом, громогласно поддерживая демократию, из России бежали импортеры и крупный бизнес, на ходу подсчитывая многомиллионные убытки.

Не унывало от происходящего только стойкое европравительство, спасающееся от парижских клопов в Брюсселе: день за днем, лист за листом занося сначала всех юридических, а потом и физических лиц России в санкционные списки. Сто сорок миллионов не быстро, но все же подходят к концу. Многие еврочиновники начали беспокоиться за свои рабочие места и зарплаты: что же будет, когда подсанкционные граждане закончатся? На помощь, как всегда, пришла Белоруссия!

Ничтоже сумняшеся и внимательно изучив шпица Умку, который единогласно признали за новое тоталитарное орудие Батьки, еврокомиссары приняли единственно верное решение: усилить санкции против Белоруссии, дабы «ограничить лазейки для России», о чем немедленно и объявил рупор демократии и боевой листок свободомыслия Financial Times.

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Стукнув тяжелым, запачканным чернилами, кулаком по столу, издание заявило: Москва использует Минск, чтобы продолжать закупки премиальных ТС и других предметов роскоши. Более того, Mercedes-Maybach и Rolls-Royce оказываются на истерзанных голодом улицах Москвы всего через пару месяцев спустя после выхода с конвейера! Пора прекратить это безобразие! На всякий случай и ради вишенки на торте запретили еще импорт алмазов из знаменитых на весь мир кимберлитовых трубок Белоруссии. Удар ниже пояса!

Впрочем, отечественные эксперты сомневаются в действенности и вообще актуальности подобных мер. Так, эксперт в области обслуживания и параллельного импорта европейских автомобилей Владимир Пинус подчеркнул, что действительно премиальные модели давным-давно, еще с 2022 года, завозятся в Россию совсем другим путем.

Ведь в самом начале СВО четырехколесные «предметы роскоши» стоимостью свыше 50 000 евро уже запретили было завозить в Россию. Специалист рассказал, что данный сегмент «едет» к нам исключительно с гражданином Евросоюза за рулем, у которого по совместительству есть и российский паспорт.

Таких, как вы понимаете, немало. Водитель, он же собственник автомобиля, приезжает на нем в Россию, после чего снимает с учета через консульство и тут же ставит на себя уже в России, уплатив все таможенные пошлины и сборы. После чего машина продается. Как тебе такое, Урсула? Наши люди есть везде, а уж блоху подковать — так это завсегда. Обращайся.