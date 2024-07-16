Lexus с пробегом до 30 000 км: выбираем японский «люкс» за 2,5 млн. рублей

«Вау, Лексус», — фраза, актуальная для России во все времена. Модели этого премиального японского бренда любят и ценят у нас и стар, и млад. Вот только новенький экземпляр нынче могут себе позволить далеко не все, даже относительно небедные покупатели. А что, если присмотреться к машинам с минимальными пробегами? Портал «АвтоВзгляд» отобрал из свежего «люкса» наиболее доступные предложения.

Имея в кармане немногим больше 2 500 000 рублей, можно без всякого стеснения присмотреться к неимоверно популярному у наших соотечественников кроссоверу Lexus NX. В означенную сумму вполне себе укладываются образцы 2017 года выпуска с одним хозяином по ПТС и цифрами на одометре до 30 000 км. Будущим владельцам предлагаются машины с полным приводом колес, вариатором в трансмиссии и младшим, 150-сильным бензиновым двигателем.

Про невероятное обилие опций комфорта и систем безопасности рассказывать не имеет смысла, ибо на перечисление функциональных способностей Lexus попросту не хватит букв. Важно одно: автомобили действительно нашпигованы исчерпывающим набором всевозможных вкусностей и полезностей. Все же не зря эту «Тойоту» обозвали «Лексусом», поставив на игру в премиальной лиге.

Фото netcarshow.com

Хотите еще свежее? Не вопрос — вашему вниманию хетчбэк Lexus CT, выпущенный в 2021 году. Автомобили с пробегом 15-20 тысяч км были ввезены в нашу страну уже после официального расставания японской марки японской марки с Россией. Хорошо, что хоть поставки успели случиться до очередного повышения ставки пресловутого утилизационного сбора.

Фото netcarshow.com

А то цена была бы гораздо выше упомянутых 2,5 млн. рублей. Речь идет о машинах в модификации 200h, укомплектованных гибридной силовой установкой с рабочим объемом 1,8 литра. Коробка передач — все тот же CVT, а вот привод — исключительно на передок.

Любителям же более габаритных и высоких авто уготовлен среднеразмерный кроссовер Lexus RX, причем в самом жирном варианте исполнения, да с неприлично резвым бензиновым мотором объемом 3,5 литра. К тому же, вместо бесступенчатой трансмиссии тут интегрирован самый надежный гидромеханический «автомат», распределяющий мощность на обе оси.

Фото netcarshow.com

Но если пробеги у модели третьего поколения, пережившей плановый рестайлинг, еще могут быть в районе 30 000 пройденных километров, то вот на свежие даты выпуска рассчитывать уже не приходится. Пожалуй, самым молодым из представленных образцов окажется RX, произведенный в 2014 году. К слову, и владельцев по паспорту у таких авто будет уже не менее двух. Впрочем, гораздо важнее техническое состояние SUV и отсутствие аварий в ходе эксплуатации.