Почему таксисты предпочитают новым «китайцам» подержанные Kia, Hyundai, VW

Многие профессиональные столичные шоферы предпочитают новеньким и страшно современным китайским машинам, кои у нас в наличии и даже в избытке, подержанных «японцев», «корейцев» или «европейцев». Казалось бы, в чем логика переплачивать за ремонт и содержание б/у машин, если есть полновесный аналог, который проходит в классификатор? Но логика, надо сказать, все же есть. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Никто не расскажет о машине больше, чем таксист, работающий на ней: десятки часов в неделю за рулем, обслуживание и содержание, реакция пассажиров и многое другое — бесценная информация, которую нельзя получить за время тест-драйва вокруг автосалона и даже за неделю-другую поездок в редакцию.

Только те, кто целый день проводит за рулем на загруженных столичных улицах, могут раскрыть неприятные подробности, бережно укутанные в толстый слой маркетинга, рекламы и сверхсовременных, но не заменяющих обязательные свойства машины, опций.

В качестве примера — очередная история из жизни, когда на заказ по всеми любимому приложению приехал не новомодный китайский кроссовер, а корейский седан с очень внушительным пробегом на одометре. Водитель — не только общителен, но и владеет великим и могучим русским языком, ловко управляется с транспортным средством и является крайне привлекательным для журналиста собеседником. Грех не воспользоваться таким шансом.

Фото портала АвтоВзгляд.

Первое — это, конечно, обсуждение пробега. Мол, цифра внушает, откуда такая тяга к ремонтам и восстановлениям? Оказывается, не так страшен черт, как его малюют: вопросов ни по запчастям, ни по узлам и агрегатам нет, цены кусаются, но не до крови, а при должном подходе любой вопрос можно решить. Причем в рамках разумного по стоимости.

Надо же, то есть «запчастевый» кризис со всеми вытекающими — в прошлом? Нет, в настоящем, приходится побегать, что-то купить впрок, но в целом — никаких сложностей с «корейцем» нет. Подход «с умом» — ключевой сейчас навык: при желании сломать можно и столб, но если грамотно и бережно обращаться с машиной, то она и прослужит долго. И себя окупит, и прибыль принесет.

Но ведь лучший автомобиль — это новый автомобиль, не правда ли? Однако у опытного таксиста иное мнение. Его «кореец», перешагнувший отметку в 300 000 км, гораздо удобнее «китайца», следовательно, работать на нем можно дольше и заработать больше.

Фото портала АвтоВзгляд.

Первое — это рабочее место, то есть кресло: у китайских машин «седла» неудобные, уже через пару-тройку часов начинает болеть спина и колени, как ни настраивай. Подушка короткая, с сиденья сваливаешься — как тут пережить смену в 12 часов? Второй важный элемент — звуковой комфорт. Уже на 20 000 — 30 000 км пробега, инженерные чудеса из Поднебесной начинают скрипеть во весь голос: салонный пластик, багажник, люк и все остальное подают голос.

Про шины — молчим, их слышно, кажется, и в стоячем положении. Даже на «комфорт» не тянет, какой уж тут «комфорт+». И, конечно, подвеска: относительно ровные дороги она еще в состоянии переварить, но стоит выехать даже не за МКАД, а за ТТХ, как начинаются пробои. А чуть разгонишься — начинает «подламываться» на любом повороте.

Итог прост: даже сильно подержанный «кореец-японец-европеец» в таксопарке ценится больше, чем новый «китаец». А ведь пробегов «за 200 000 км» на «поднебесных» ТС еще немного, понять, что происходит после этой отметки возможности пока нет. Но перспективы — туманные. Если не сказать большего.