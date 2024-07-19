Chery лишила «российский» Arrizo 8 мощного мотора

Популярная в России марка Chery пересмотрела линейку модификаций своего единственного седана — модели Arrizo 8. Теперь у четырехдверки только один двигатель и три комплектации вместо прежних четырех.

Из гаммы двигателей исчез бензиновый 186-сильный турбомотор объемом 1,6 литра — отныне приобрести Chery Arrizo 8 в нашей стране можно только со 150-сильным вариантом того же агрегата и 7-ступенчатым «роботом». Эта версия, напомним, пополнила линейку в конце весны 2024 года.

Кроме того, китайцы пересмотрели список комплектаций. Если раньше покупателям предлагались четыре версии Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE, то теперь их стало три — Comfort, Active и Prime. Между первыми двумя различия минимальны, хотя цена у них одинаковая — 2 850 000 рублей. Что же до топового исполнения, то за него просят 3 050 000 «деревянных».

После внесения изменений в линейку комплектаций стоимость базового Chery Arrizo 8 в России подросла на 50 000 рублей. А самого «богатого», напротив, на те же 50 000 опустилась.