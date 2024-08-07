Какие модели предпочитают китайские автолюбители

Лидерами российских продаж по-прежнему остаются автомобили LADA. За ними идут Haval, Chery и другие «китайцы». При этом в десятку самых продаваемых у нас моделей не вошло ни одно «зеленое» авто. Между тем, в КНР бал правят именно гибриды и «электрички». Впрочем, судите сами...

BYD Qin Plus

Этот автомобиль, предлагаемый потенциальным клиентам в гибридной и электрической версиях, может похвастаться не только своей популярностью у китайских автолюбителей, но и тем, что он обогнал даже Tesla Model Y по количеству проданных единиц. Что, впрочем, понятно: модель входит в категорию бюджетных авто и ее нередко можно встретить в таксопарках или службах аренды. За первые шесть месяцев этого года в КНР продано 241 372 экземпляров Qin Plus. Цена: 79,8-139,8 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составит 1-1,7 млн..

Tesla Model Y

Да-да, та самая Tesla, упомянутая выше. Несмотря на то, что эта «электричка» несколько сдала свои позиции, она все еще остается одной из самых популярных моделей в КНР. Известно, что авто собирается на заводе в Шанхае. За полгода продано 207 817 штук. Цена: 249,9-354,9 тысяч юаней (3,05-4,35 млн. руб.).

BYD Song Plus

Кроссовер занял почетное третье место в рейтинге самых востребованных в Поднебесной машин (реализовано 178 278 шт.).По некоторым характеристикам эту модель можно сравнить с той, что заняла первое место. Например, она также доступна в двух вариантах: гибридном и электрическом. Цена: 129,8-189,8 тысяч юаней (1,6-2,3 млн. руб.).

BYD Seagull

Этот небольшой электрический хетчбэк довольно неожиданно, но очень уверенно занял свое место в десятке лидеров (своих хозяев нашли 167 861 авто). Как пишет сайт «Китайские автомобили», тому вполне могло поспособствовать случившееся в начале года снижение стоимости на 5%. Цена: 69,8-85,8 тысяч юаней (0,85-1,05 млн рублей).

Nissan Sylphy

Замыкает пятерку лидеров продаж (161 379 шт.) японский седан. К слову, еще два года назад он возглавлял рейтинг, однако сейчас довольно стремительно сдает свои позиции. Эксперты объясняют это растущей конкуренцией и популярностью гибридов. Производят модель в КНР на мощностях СП Nissan и Dongfeng. Цена: 108,6-174,9 тысячи юаней (1,3-2,14 млн. руб.).

Так же в ТОП-10 самых популярных автомобилей в Китае входят Volkswagen Lavida — 137 452 шт; BYD Song Pro — 120 721 шт; BYD Yuan Plus — 118 883 шт; Volkswagen Sagitar — 110 051 шт; Aito M7 — 106 540 шт.