Власти страны отказываются от легких водительских денег, VW скандалит, АВТОВАЗ торопится: итоги недели

Минпромторг подтвердил скорый запуск серийного производства LADA Aura, бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге наладил сборку кроссоверов GAC, Geely объявила рублевые цены бизнес-седана Preface, Chery анонсировала российскую премьеру обновленного Tiggo 4 Pro, а депутаты предложили ввести мораторий на повышение стоимости платных парковок. Об этом и многом другом — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Публичная премьера LADA Aura — отечественного седана, который должен заменить чиновникам Toyota Camry — состоялась еще прошлым летом. Этой весной четырехдверку поставили на конвейер в тестовом режиме, позднее тольяттинцы обозначили точные сроки серийного запуска «Ауры» — сентябрь. Теперь же это подтвердил и глава Минпромторга Антон Алиханов.

Сразу несколько новостей на этой неделе было, так или иначе, связано с маркой GAC. Во-первых, кроссоверы GS3 и GS8 встали на конвейер бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Во-вторых, российский офис бренда подтвердил, что в следующем году выведет на наш рынок новую модель. Журналисты предполагают, что речь идет о LX — флагмане суббренда Aion.

Но куда раньше в дилерских шоу-румах появится долгожданный Preface — среднеразмерный седан от Geely. Модификация у четырехдверки будет одна — с мотором на 200 сил и 7-ступенчатым «роботом». А вот комплектаций — две. И уже базовая сможет похвастать богатым оснащением — экокожей в салоне, двухзонным климатом, круговым обзором, бесключевым доступом. Но, правда, и выложить за Preface придется ого-го — минимум 3 млн.

Следом за Geely Preface на российский рынок выйдет другой «китаец» — обновленный Chery Tiggo 4 Pro. На этой неделе стало известно, что посвежевшая модель приедет в нашу страну в октябре — об этом сообщил глава представительства марки Дмитрий Максимов.

Есть и пара «социальных» новостей. Первая — о том, что власти, судя по всему, отказались от идеи продажи «красивых» госномеров на аукционах. Этот проект, напомню, обсуждался почти 15 лет. Вторая — о том, на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, который устанавливает мораторий на повышение стоимости платных парковок до конца 2026 года.

А подробнее об этих и других самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.