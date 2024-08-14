Недоступная роскошь: как купить сегодня новый автомобиль и не разориться

Мечты о новой машине с каждым днем становятся все призрачнее все — цены растут, ставки по кредитам растут, а денег в кармане больше не становится. Ведь продукты, ЖКХ и прочее жизненно необходимое тоже дорожает. Иначе говоря, «в лоб» купить себе обновку, просто зайдя в автосалон, уже непосильная задача для абсолютного большинства россиян. Но новенькеи «колеса» все же можно приобрести. Если, конечно, подойти к вопросу с умом. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Пройдясь по автосалонам, спотыкаешься о неприкрытый и непроходимый диагноз: а машину-то сегодня, имея менее полутора миллионов личных средств, не купить! Оставим «Гранту» и «Ниву» отчаявшимся, а различные китайские поделки малых серий — уверовавшим в чудеса. Плюс-минус, не без перекосов, конечно, но прайсы на приемлемое личное транспортное средство стартуют нынче с отметки в 1,7 млн. рублей.

Ха эти деньги предлагается LADA Vesta с двумя педалями иди, скажем, GAC GS3 с учетом скидок. GAC неплох, но о нем позже. Сейчас вопрос куда прозаичнее: искомые миллионы рублей откуда взять? Кредит не предлагать: ключевая ставка застыла на высокой отметке, а специалисты финансового рынка считают, что подъем «тарифов» регулятора до 20% - не за горами. Сколько тогда будет стоить потребительский кредит? Тридцать процентов годовых? Покупаешь одну машину — платишь за две?

У автолюбителя без провалов в памяти еще сохранились теплые воспоминания о днях, когда автостроители владели собственными банками, дотировавшими кредитные ставки и позволявшими взять именно автомобильный кредит на просто шикарных условиях. Тогда и ключевая ставка ЦБ была существенно ниже, да и сами производители, раскручивая продажи, предлагали дополнительные преференции на свою продукцию.

Фото globallookpress.com

В итоге получалось приемлемо даже с привлечением заемных средств! Утерев скупую слезу, оглядим современные реалии: китайцы на такую щедрость не способны даже теоретически, а родным автогигантам не до нас, смертных. Там другие вопросы, цели и задачи. Однако, у медали всегда две стороны.

Рост ставки рефинансирования в тандеме с постоянным ростом цен приводит к перетоку все большего числа желающих на рынок подержанных автомобилей. Там в большинстве случаев сделки идут за наличные, либо с небольшим привлечением заемных средств и минимальными сроками их возврата.

Причем львиная доля сделок заключается не в автосалонах, а у частников. В итоге и официальные продавцы, и банки — с носом, а ежемесячные платежи для них никто так-то не отменял. Получив феноменальные прибыли в 2023 году, банковский сектор и вовсе не готов терять непосильным трудом нажитое.

Поэтому в России появляется новый финансовый инструмент для приобретения личного авто. Первыми его испытает ВТБ, который разработал довольно интересное предложение по аренде — читай, псевдолизингу — по имени ВТБ Авто. В рамках контракта машина берется на прокат сроком на три месяца с ежемесячными платежами, а потом, если ТС нового владельца устраивает, выплачивается остаток. По сути — рассрочка.

Фото globallookpress.com

Таким нехитрым образом банк получает платежеспособного клиента с понятной целью кредита. Нет сомнений, что и Сбер в ближайшие месяцы запустит аналог сервиса, а дальше «не заржавеет» у всех остальных игроков. Итого имеем конкуренцию, которая пойдет на пользу итоговому потребителю автомобилю. Мы же не верим, что на российском рынке может быть сговор таких размеров и с такими именами, не так ли?

Не столь важен сам сервис ВТБ Авто и его будущие конкуренты, условия и правила, сколько тренд: банки, увидев мощную просадку по одному из самых емких кредитных направлений, начали организовывать собственные услуги, позволяющие с меньшей нагрузкой на семейный бюджет купить машину.

К осени вариативность увеличится, появятся новые инструменты и подходы, а к следующему году их число создаст целый сегмент рынка на этой ниве. Загадывать в наши времена в будущее — занятие так себе, но что-то подсказывает, что покупать новые автомобили за наличные или в «простой кредит» в ближайшие годы мы уже не будем.