Дорого-не богато: АВТОВАЗ объявил охоту на кошельки автовладельцев

С каждым днем легковые автомобили в России становятся все менее доступными для подавляющей части населения. Это больше чем факт — так оно и есть на самом деле, чего уже не отрицают даже самые завзятые профессиональные успокоители, выступающие в качестве экспертов. Самое прискорбное, что в борьбу с народным благосостоянием включился последний бастион бюджетности — АВТОВАЗ. Портал «АвтоВзгляд» проследил за неприятными тенденциями в отечественном автопроме.

Проблему исчерпывающе обрисовал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин, высказавший Газете.ru свою озабоченность процессом: «Совершенно понятно, что если конкурентов на твоем рынке больше нет, то ты можешь делать с ним, что хочешь. АВТОВАЗ продавливает повышение ставок утильсбора просто для того, чтобы без рисков повысить цены самому».

Тольяттинский автогигант после стремительного подорожания «китайцев» всех мастей практически в одиночку занимает нишу бюджетных автомобилей. Поэтому и его вклад в ценообразование на отечественном рынке весьма весом.

Кривая динамики средневзвешенных цен на легковушки до марта 2024 года шла вверх, но в апреле и мае достаточно ощутимо спикировала. Но это произошло вовсе не потому, что добрые дяди в руководстве автоконцернов неожиданно устыдились и хором прониклись жалостью к несчастным российским водителям.

Фото globallookpress.com

Как справедливо заметили аналитики агентства «Автостат», сие падение было вызвано исключительно сокращением доли дорогих (точнее — сверхдорогих, поскольку нынче дорого все) машин в общих продажах. Речь даже не о Lamborghini и Ferrari, а о BMW, Mercedes, Volvo и иже с ними.

Как только баланс спроса и предложения на «премиум» стабилизировался, наружу выполз фактор, прежде скрывавшийся в тени «люксового» упадка. А именно — поступательное и неостановимое подорожание самых что ни на есть бюджетных моделей. Тех самых, которые только и важны, собственно говоря, для подавляющего большинства автомобилистов. Итог печален — в июле средневзвешенные цены вновь устремились ввысь и перепрыгнули планку в 3 млн. рублей.

Поскольку именно АВТОВАЗ является поддержкой и опорой сегмента, активно сыгравшего на повышение, его заслуги в деле облегчения кошельков российских водителей не переоценить.

Фото globallookpress.com

С конца прошлого года флагман отечественной автоиндустрии вздувал цены трижды. В ноябре 2023-го модели LADA подорожали на 64-106 тыс. рублей. Затем тольяттинцы снова порадовали верных покупателей в марте, резко повысив стоимость всех своих машин. По данным forbes.ru в среднем она выросла на 15%.

На этом эпопея не закончилась. В мае АВТОВАЗ еще раз переписал ценники на Granta, Niva Legend и Niva Travel, подорожавшие где-то на 63 тыс. рублей, или более, чем на 5%. «Себестоимость производства за последний период серьезным образом возросла, увеличились санкционные риски», — охотно объяснил Максим Соколов позицию своей компании недоумевающим покупателям.

Далее, не дав народонаселению хоть немного привыкнуть к изменившейся конъюнктуре, тольяттинцы незамедлительно объявили еще об одном повышении цен на свою продукцию в конце лета — начале осени на 15-45 тыс. рублей: веселись, мужичина!

Ходит птичка весело

По тропинке бедствий,

Не предвидя от сего

Никаких последствий.

Фото globallookpress.com

Как бы не так. Будут еще последствия, ибо охота на наш кошелек только начинается: аппетитная приходит во время еды. Банк России, у которого нет, кажется, других забот помимо героической борьбы с плюющей на его усилия инфляцией, принял 26 июля решение поднять ключевую ставку до 18%. Естественно, это напрямую отразится на автоценах и стоимости автокредитов.

А в довершение всего планируется пролоббированное все тем же АВТОВАЗом повышение утилизационного сбора на автомобили с 1 октября 2024 года. Если сейчас по его размер для новой малолитражки составляет 81,2 тыс. рублей, то после введения изменений он вырастет до 150,2 тыс. рублей. С 1 января 2025 года заплатить придется уже 180,2 тысяч, а к 2030 году — 316,8 тысяч.

Для машин с объемом двигателя от одного до двух литров эти цифры будут выглядеть следующим образом: 300,6 тысяч, 556,2 тысячи. 667,4 тысяч и 1,174 млн рублей. За трехлитровый агрегат налог составит в 2030 году 3,295 млн рублей. И если кто-то думает, что инициатор не воспользуется в полной мере созданной им ситуацией, то он сильно ошибается.

Глава РОАД Алексей Подщеколдин прогнозирует крах российского авторыцнка к 2030-ому году. Фото портала АвтоВзгляд.

Темно грядущее...

Пытливый ум людской

Пред тайною его бессильно замирает:

Кто скажет — день ли там мерцает золотой

Иль новая гроза зарницами играет?

А ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) высказываются еще резче: «Если в 2014 году каждый третий россиянин (33%) мог позволить себе купить новый автомобиль, в 2023 году только 14% смогли позволить покупку нового автомобиля (за наличные или в кредит). По нашему прогнозу, к 2030 году с запланированным темпом увеличения утильсбора число россиян, способных приобрести автомобиль, сократится до 5-7%».

Без сомнения, на рядовом потребителе вся эта оперетка действительно отразится самым печальным образом.