Сделай сам: почему все водители Тольятти предпочитают «Жигули»

Не найти в России более патриотичного города, чем Тольятти: вряд ли в Туле любят пряники, а в Вологде масло столь же всенародно, как в «автограде» продукцию родного предприятия, на котором, к слову, многие жители и работают. Все улицы и дворы заставлены, а уж парковка у главного входа — как маркетинговая открытка: вся состоит из LADA разных моделей и поколений. Наверное, местные точно знают, что качественный и добротный автомобиль сходит с конвейера! Впрочем, есть и другая причина. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Прокатившись однажды по стоящему на берегу Куйбышевского водохранилища Тольятти, диву даешься от местного пристрастия к изделиям родного автозавода. Народ голосует искренне, голосует рублем именно за «Ладу»: машину разных, но в основе своей — свежих годов выпуска. Все на «Жигулях»!

Редкая иномарка встретится в этом заповеднике отечественного автопрома, да и та — стыдливо жмется к правой полосе, пропускаю потоки «Лад»! Неужто тольяттинцы настолько уверены в продукции родного конвейера, что без раздумий выбирают именно отечественный автомобиль?

Нет сомнений, что и такие автовладельцы в Тольятти найдутся: проще и дешевле в содержании, чем «Жигуль», в России найти машину сложно. Да и запчасти в местных магазинах водятся. Однако у всенародной любви есть и другая, не менее актуальная причина, чем патриотизм и привычка вместе взятые.

Куда сильнее, чем ремонтопригодность, аргумент цены: в Тольятти многие работают на предприятии, в каждой семье найдется заводчанин, а для них — особые условия покупки: кредит по ставке 0,01% на три года. По сути, рассрочка!

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Оказывается, что для сотрудников АО «АВТОВАЗ» есть специальная мотивационная программа «0,01% по кредиту», распространяемая на все выпускаемые модели — Niva Travel и Legend, Granta и Vesta — по которой любой работник предприятия может приобрести ТС на весьма выгодных условиях.

Первоначальный взнос составляет 30%, обязательный полис КАСКО дешевле на 30%, а машину можно выбрать из наличия у дилеров по списку. Единственным документом, который потребуется помимо стандартного кредитного набора, является копия трудовой книжки, которую можно распечатать с портала «Госуслуги».

Более того, в приложении к приказу главы «АО «АВТОВАЗ» от 17.04.2024 под номером 171 «о реализации автомобилей LADA по льготной программе», четко прописано: автомобиль реализуется по рекомендованной розничной цене, а дополнительное оборудование можно устанавливать лишь по желанию покупателя. Да и то — идет со скидкой. Далее — самое ценное: машина продается только в частное пользование, а владеть им новый собственник обязан не менее года.

Так что одни из немногих россиян, кто сегодня могут действительно комфортно приобрести новый «Жигуль» и позволить себе регулярно менять машины — сотрудники АО «АВТОВАЗ». Кстати, с учетом ценового ралли, которое прямо сейчас происходит на отечественном автомобильном рынке — неплохое вложение. Все же знают, что «Лада» — самый ликвидный автомобиль в России?