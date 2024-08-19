По сходной цене: плюсы и минусы подержанных немецких и японских авто из Китая

С учетом цен на новые автомобили, которые заметно выросли по всему миру, но особенно в России, у моторизованных граждан кратно возрос интерес к рынку «вторички», где еще можно разжиться транспортным средством за сумму, которая есть, без привлечения кредитных денег. Несмотря на все «усилия» японского правительства, трафик «правого руля» в РФ активно нарастает, но появился и любопытный вариант с привычным расположением «баранки». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Никогда такого не было, и вот опять: новая машина — роскошь, а старая — сгнила. Пробежавшись по объявлениям на различных профильных ресурсах, приходишь к выводу, что приличный подержанный автомобиль сегодня купить столь же непросто, как и новый.

Либо жертвовать привычкой садиться слева, либо выбирать из худшего, параллельно присматривая новый сварочный аппарат: старый такой нагрузки не выдержит. Однако купцы в России — народ ушлый, всегда найдут возможность ублажить покупателя и неплохо заработать. Нашли и в этот раз.

В Приморье пошел буквально вал подержанных ТС из Китая, которые физические лица завозят для личного пользования. За семь месяцев 2024 года таких транспортных средств ввезли в шесть раз больше, чем за аналогичный период года прошлого. И хотя, как утверждает агентство «Автостат», доля подержанных авто из КНР в общем объеме импорта б/у авто пока не превышает 4%, она будет только расти.

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Естественно, везут не только Chery и Geely, а хорошо знакомые у нас марки, которые производятся на китайских заводах для внутреннего рынка: VW, Mercedes, Audi, Nissan... Причем по доступным — от двух до трех миллионов рублей — ценам.

Есть у них одно крайне важное свойство, особенность, если хотите, которое в корне отличает такой «привоз» от привычного японского — руль в положенном ему по российским стандартам месте. Имеются, правда, и недостатки: качество отделочных материалов и сборки — не чета японским, особенно JDM. Но в нашем случае это мало кого останавливает: если можно за миллион-полтора купить хоть и слегка подержанный Volkswagen, а не новенькую LADA Granta — берут, конечно, «немца». Пусть и с «поднебесной» родословной.

Китайцы долгие годы пытались придумать, что делать с подержанным машинами, старались скопировать японскую технологию аукционов, с которых «вторичка» разъезжалась по всему миру, но воз с места не двигался. Теперь — пойдет: огромный и все еще недонасыщенный в низких ценовых сегментах российский авторынок с легкостью «злоупотребит» сотни тысяч, а то и миллионы китайского «вторсырья», особенно если оно будет по вменяемой цене. И, похоже, все к этому идет.