4 причины, почему мы продолжаем с недоверием относится к авто из КНР

Автомобили китайских брендов подмяли под себя практически весь отечественный рынок. Российские водители встали перед тяжелым выбором — брать или не брать? Портал «АвтоВзгляд» сочувственно качает головой, но может только с нелегким сердцем констатировать ситуацию — других машин для нас нет и не будет.

Авторынок России изменился кардинально, но подобрать себе подходящее транспортное средство по-прежнему нелегко, хотя и по другим причинам. Раньше с толку сбивало разнообразие предложений — на любой вкус и цвет. Но изобилие ушло в прошлое, и похоже безвозвратно.

Стали историей жаркие споры между германофилами и японолюбами, поклонниками BMW и Mercedes. Неважно, что к настоящему времени продукция грандов автомобилестроения практически унифицировалась, потеряв свои уникальные особенности. Важно, что в России нет больше ни «баварцев», ни «штутгартцев» — в продаже из иномарок остались одни «китайцы».

ПОТРЯСАЮЩАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

По итогам июльских продаж китайские автомобильные бренды заняли 61,13% российского рынка, 30,24% отстояли отечественные марки, причем львиная доля из них приходится на продукцию АВТОВАЗа. Реализация некогда популярных «корейцев», «немцев», «японцев» и «французов» скукожилась до размеров статистической погрешности. Судя по всему, такое положение сохранится несли не навсегда, то уж точно очень надолго.

Фото globallookpress.com

Поэтому хоть обнойся, а принимать реальность рано или поздно придется. Она же такова, что перед российским водителем, задумавшим прикупить новую легковушку, стоит фатальная дилемма. Можно приобрести «Ладу» с полной уверенностью, что любую поломку в любой момент можно будет без проблем устранить. И смириться с посредственным комфортом и неуверенным поведением машины на дороге. Или же решиться на покупку произведения китайского автопрома.

Надо отдать должное автомобилестроителям Поднебесной — за последнее десятилетие они эволюционировали потрясающе. Вспоминается подобная же история с корейскими машинами — в начале века их без смеха не вспоминали. А к середине 2010-х они уверенно обошли по качеству и эксплуатационным характеристикам тех же японцев.

Китайцы прошли путь из грязи в князи еще стремительнее. Вам о чем-то говорят названия Chery QQ, Geely MKCross или Lifan X60? Десяток лет назад к этим автомобилям стоило подходить с опаской. Помню тест-драйв кроссовера одной известной марки — называть ее не буду, поскольку и у других были примерно те же проблемы. Так вот, даже представитель компании тормозил ручником, ибо на педаль тормоза жать было бессмысленно — она переставала эффективно работать после нескольких энергичных торможений.

Фото globallookpress.com

НЕ ДАНО И ДАНО НЕ БУДЕТ

Сейчас китайские автомобили ведущих компаний и выглядят превосходно, и на дороге ведут себя замечательно. Это неудивительно — над их дизайном работают лучшие западные стилисты Кевин Райс, Стив Юм, Штефан Зилафф, Вольфганг Эггер и другие. Гаражная сборка на коленке давно уже стала легендой — в Поднебесной переняли все лучшее из опыта европейцев.

Причем китайцы отказались от вульгарного воровства, и покупали готовые компании или создавали с ними совместные предприятия. Концерн Geely приобрел Volvo и Lotus, SAIC — MG Motor. BMW вступила в альянс с Brilliance, Mercedes-Benz — с BYD, Volkswagen — с FAW.

Таким образом передовые технологии попали прямиком в китайские руки (большой привет альянсу АВТОВАЗ-Renault). Так в чем же, собственно говоря, загвоздка? Почему к автопрому Поднебесной в России в целом сохраняется пренебрежительное отношение? Причин тому несколько.

Первая — конечно, срабатывает инерция восприятия. Сложно заставить себя уважать бренд, о котором ты сам совсем недавно отзывался как о чем-то малопочтенном. Некоторая доля вины в этом лежит и на самих китайцах, которые абсолютно не заботятся об имидже своих марок, не пестуют их историю, а напротив — плодят безродные суббренды со скоростью сошедшего с ума принтера.

Фото globallookpress.com

Вторая — покупка китайского автомобиля до сих пор остается сродни приобретению кота в мешке. История массового присутствия нормальных, качественных легковушек из Поднебесной в нашей стране ограничивается, по сути, двумя годами, поэтому судить о том, как поведут они себя во время эксплуатации, где у них слабые места, когда начнутся возрастные поломки — никому не известно.

Третье — поломки начнутся обязательно, а вот отстроить систему работающих сервисов у китайских компаний времени, а подчас и желания, не было. Поэтому все ожидают больших проблем как с ремонтом, так и с запчастями, что не способствует росту популярности «китайцев».

И, наконец, четвертое — цена. Расписывать тут особо нечего, поскольку она реально запредельная. И будет еще выше, благодаря усилиям чиновников нашего финансово-экономического блока.

Каждому водителю предстоит определиться — переквалифицироваться в управдомы, то бишь, в пешеходы, покупать отечественную машину или все-таки приобретать «китайца», смирившись со всеми его недостатками. Четвертого не дано, и в обозримом будущем дано не будет.