Притерпелись: почему в России стремительно меняется отношение к китайским авто

Почему у нас так стремительно меняется отношение к китайским авто? От пренебрежительного неприятия до уважения и даже восхищения? Это любопытный феномен, который имеет несколько причин, причем довольно любопытных. В вопросе разобрался эксперт портала «АвтоВзгляд»

Во-первых, по непонятному стечению обстоятельств российский авторынок оказался взыскательным и строгим инструментом оценки автомобилей всех мировых автопроизводителей. Неспроста европейские, японские, корейские и даже американские компании при поставке своих авто на наш рынок, были вынуждены вносить в свои творения большое количество изменений и дорабатывать их конструкцию таким образом, чтобы она выдерживала эксплуатацию в России.

Причем, это были не косметические вмешательства. Доработки затрагивали практически все узлы ТС, включая подвеску, кузов, мотор и даже трансмиссию. А если этого не происходило, то начинались проблемы. Например такие, как массовый отказ запуска Peugeot из-за того, что программа управления движком просто не имела настроек при температуре ниже -30 градусов. А первые появившееся у нас «китайцы» были вообще не адаптированы к российским реалиям.

Да чего уж там. Они вообще не были адаптированы к нормальному перемещению в пространстве. А все из-за того, что китайский автопром практически не имел нормальной инженерной культуры и все, на чем стояло четыре колеса и мотор уже воспринималось как автомобиль. Естественно, склонные к самораспаду и ржавеющие уже в автосалоне, китайские самобеглые тележки не вызывали у народа любви и уважения. Тем более, что импортные альтернативы от лидеров мирового автопрома были настолько лучше, что «поднебесные» поделки выглядели как антиподы мобильности.

Фото globallookpress.com

И на эту проблему наши новые восточные партнеры обратили внимание довольно быстро. Ведь после начала массового автомобильного бума, в Китае утвердили концепцию «Кто не экспортирует авто, тот их не производит». И столкнувшись со шквалом критики от зарубежных рынков концепция изменилась: «Кто не делает качественные авто — тот их не производит».

В результате сильно сократилось число автомобильных компаний, а оставшиеся были вынуждены изменить свой подход к созданию транспортных средств. С этого момента началось активное внедрение в местный автопром западных инженеров и технологий. В результате чего, качество китайских машин существенно выросло. Причем особенно явно этот процесс мы наблюдали на протяжении пяти последних лет.

И такая активная работа над ошибками не могла не вызвать уважения со стороны потенциальных потребителей. То есть нас с вами. Кстати, из этого вытекает и вторая причина повышения лояльности к китайскому автопрому. Автостроители КНР невероятно быстро устраняют проблемы своих конструкций и недочеты в технологиях. И если европейцы тратили на это годы, то китайцы — месяцы. А иногда даже меньше.

По крайней мере, я был свидетелем, когда с момента выявления недостатков товарного ТС до их исправления уже на конвейере прошло всего 45 дней. Пока китайцы лишены снобизма и способны воспринимать критику и активно на нее реагировать. Китайские автомобили очень быстро эволюционируют, избавляясь как от конструктивных, так и от концептуальных недостатков. И это третья причина, по которой китайский автопром начинает завоевывать сердца и умы российских потребителей.

Фото globallookpress.com

Китайские бренды не стеснены корпоративной культурой в части позиционирования бренда, дизайна и используемых технологий. В рамках одного бренда могут существовать модели с абсолютно разным дизайном и набором технологий. Которые, кстати сказать, уже давно опередили европейцев. По крайней мере, разнообразие функций комфорта и возможностей информационно-развлекательных систем может серьезно потрясти психическое здоровье даже современного, видавшего все, человека.

И что самое главное, все эти радости могут присутствовать в авто, для которых подобная роскошь в, скажем, европейском понимании, просто недопустима. Есть и четвертая причина, почему китайский автопром стал влюблять в себя российского потребителя. Дело в том, что людей, которые помнят, что такое европейский автомобиль, становится меньше.

Идет смена поколений и именно китайский автопром очень удачно вписывается в современную концепцию комфортной и информационно насыщенной мобильности. А управляемость, реактивное усилие на руле, реакция на тормоз уходят в прошлое. Поскольку современный человек все меньше хочет управлять машиной и все больше становится потребителем, который несмотря на нахождение за рулем доверяет свою жизнь продвинутым ассистентам безопасности современного авто, наслаждаясь возможностями информационно-развлекательно системы. И это как раз китайский подход к созданию автомобиля.