Китайский ответ Mercedes: премиальные авто из КНР пользуются все большим спросом

После массового бегства из России именитых автобрендов, в том числе и премиальных, отечественные автолюбители сначала испытали шок — на чем ездить будем? Потом стали массово пересаживаться на транспортные средства из КНР, а теперь и нахваливать «поднебесные» машины. И самое любопытное, что этот путь легко и непринужденно прошли и владельцы всех этих Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar, Lexus, Infiniti и других пафосных изделий европейского, английского, японского и корейского автопрома. Теперь эти состоятельные граждане уже массово пересаживаются на «поднебесные» аналоги. Почему, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Хотя, если честно, в том, что люди с деньгами начали активно «седлать» все эти Hongqi, Voyah, Tank, Exeed, не говоря уж о Zeekr, Lixiang, Avatr, HiPhi, Nio, Lynk, ничего удивительного нет. Даже несмотря на то, что многие из перечисленных брендов официально у нас не представлены, да и в подавляющем своем большинстве представляют «зеленую» ветвь развития автопрома.

Причин тому несколько и, повторим, все они очевидны. Во-первых, китайский премиум априори намного дешевле аналогов из Европы, Британии, Японии. Схема параллельного импорта хотя пока и работает, но делает покупку ТС из перечисленных регионов мира весьма разорительной. А нувориши — в том числе и нашего разлива — очень хорошо считают деньги.

Во-вторых, эксплуатация-обслуживание «приличных» марок и моделей так же вылетает в копеечку. А уж в случае серьезных проблем (в случае ДТП, например) — и в две, и в три, и в четыре. Плюс невероятно долгие сроки ожидания необходимых запчастей. Ну и прибавьте сюда вопросы гарантийного обслуживания.

В-третьих, как ни крути, китайские авто, играющие в высшей лиге, реально и очень хороши собой, и так «нафаршированы» опциями безопасности и комфорта, что нередко уже превосходят маститых конкурентов. А если говорить про «электрички» и гибриды, то это еще и модно.

Фото globallookpress.com

И если говорить языком цифр, то продажи марки Hongqi выросли в России в этом году в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. У Voyah — в 11 раз. А Exeed прибавил и вовсе целых 37%, по итогам первого полугодия заняв седьмую строчку рейтинге самых продаваемых!

Однако есть у премиальных автомобильных марок из Поднебесной и другие слагаемые успеха. Впрочем, более подробно и о них, и о изменившихся предпочтениях обеспеченных российских автовладельцев вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.