Россия или Запад: кого на самом деле обманывают китайские автопроизводители

Информация о том, что компания Geely собралась вроде как продавать свои изделия в России под маркой Knewstar, в очередной раз взбудоражила отечественный автомир. Его участники снова погрузились в бесплодные размышления о том, что же им, собственно, надо — этим китайцам. Между тем, никакой загадки тут нет, и портал «АвтоВзгляд» неоднократно об этом писал.

Сам по себе информационный вброс, сделанный пресс-службой компании Geely, не стоит и выеденного яйца. Ну подумаешь — китайцы представили в России новый автомобильный бренд Knewstar, первая и пока единственная модель которого с подозрительной точностью копирует кроссовер Tugella. Представители компании честно объяснили, что марка создана с совершенно прозаической целью — продавать в России автомобили, максимально адаптированные для непростых российских условий. Но такая простая версия никого почему-то не удовлетворила.

ПОЛНЫЙ «НАНСЕС»

Вот ведь ерунда — какая, к лешему, адаптация? Европейцы — да, занимались этим весьма активно. Корейцы — тоже. Более того, от них подобных телодвижений не просто ожидали, а буквально требовали и дилеры, и покупатели. Но чтобы наши новые восточные партнеры пошли по стопам «цивилизованных» брендов? Полный «нансенс» и «амундсенс», что-то тут не так — моментально просигнализировал заряженный на теорию заговора автоэкспертский мозг.

На базе тотального неверия возник даже феерично конспирологический термин, автор которого однозначно заслуживает почета и уважения — «маскировочный бренд». То есть, хитрющие китайцы, опасаясь возможных осложнений с США и Евросоюзом, затянутыми в воронку санкционной истерии, решили прикрыть таким немудрящим способом свою задницу и скрыть свое присутствие в провинившейся перед «хозяевами мира» стране.

Фото Knewstar.

Об этом, в частности, поведал «Газете.Ru» уважаемый эксперт Игорь Моржаретто: «Все китайские компании, которые работают на российском рынке, ходят под опасностью — они могут попасть под американские и европейские санкции. Они побаиваются, потому что хотят работать и на европейском, и на других рынках. Поэтому им приходится придумывать хитрые обходные пути. И компания Geely уже выпускает две свои модели под брендом Belgee».

НАИВНАЯ ХИТРОСТЬ

Согласиться с таким поворотом темы, конечно, можно. Но для этого желательно сначала признать американцев и европейцев людьми исключительно наивными и простодушными.

Иначе как они могли бы купиться на столь примитивный обман? Да и самих китайцев пришлось бы счесть неумелыми интриганами, которые считают своих противников слепыми и глухими.

Ведь ни для кого не секрет, что именно скрывается под шильдиками «Москвич», Belgee, Xсite, Evolute. Столь же легко было бы раскрыть и тайну марки Knewstar, если бы Geely хоть как-то пыталась скрыть свою к ней причастность. Но дело-то в том, что сами представители компании открыто заявили: это их суббренд. Странная какая-то маскировка, ровным счетом ничего не маскирующая.

Поэтому, следуя методологическому принципу бережливости, стоит все-таки прислушаться к заявлению пресс-службы Geely и поверить ей на слово, что модельный ряд нового бренда действительно будет включать в себя худо-бедно адаптированные к российским условиям машины.

Фото портала АвтоВзгляд.

Почему худо-бедно? Да потому, что все эти игры с брендами, походе, служат лишь одной цели — отвлечь российские власти и российских водителей от политики, целенаправленно проводимой в нашей стране китайскими автомобильными компаниями. Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин в беседе с журналистами «Газеты.Ru» отозвался о ней так:

— Подозреваю, что наш рынок китайцы относят к особой категории, которая называется «продавать хотим, присутствовать — нет». Все они будут пытаться спрятаться под какими-то новыми наименованиями...

Портал «АвтоВзгляд» об этом писал неоднократно. На российском рынке окормляется около 60-ти китайских автобрендов. При этом хоть какое-то собственное производство есть только у одной марки — Haval. Остальные полсотни с гаком даже не задумываются о строительстве заводов в России.

Альтернативы «китайцам» до сих пор нет, и они прекрасно это осознают. Поэтому все странные меры принуждения, которые к ним собираются применить — вроде упорного повышения утильсбора — приведут только к перманентному подорожанию автомобилей по всему модельному ряду.