Автоэксперт оценил перспективны гибридного Zeekr 001 в России

Если популярный китайский электромобиль Zeekr вскоре получит гибридную версию, значит ли это, что она разделит успех чистой «электрички» в России? Или в целом небольшая популярность «зеленых» транспортных средств в нашей стране — приговор всем подобным средствам передвижения? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в вопросе.

Есть ли у него шанс стать популярнее одноименной «электрички»

Подразделение Zeekr китайской Geely Automobile приступило к тестированию гибридной версии модели 001. Об этом сообщил ресурс CarNewsChina, представивший «шпионскую» фотографию закамуфлированного прототипа. Сообщается, что на рынок первый гибрид от Zeekr поступит в третьем квартале 2025 года.

Это событие можно было посчитать чем-то малоинтересным для России, если бы ни достаточно высокая популярность в нашей стране электроверсии Zeekr 001. Не стоить забывать и тот простой факт, что гибридное авто — это сочетание электротяги и ДВС. Что если завоевавший на нашем рынке относительную популярность Zeekr 001 в своем гибридном варианте сможет рассчитывать на еще больший успех?

Как замечает генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников, возможность гибридов сочетать в себе преимущества электрокаров и авто с ДВС устраняет проблему «боязни пробега» (range anxiety), часто связанной с эксплуатацией электромобиля. Это особенно актуально для России, где инфраструктура зарядных станций еще не так развита, как в некоторых других странах.

Фото globallookpress.com

Потребляющие меньше топлива гибриды обладают важным преимуществом в условиях растущих цен на топливо и экономической нестабильности, считает эксперт.

Электромобили на российских дорогах часто воспринимаются как статусные и дорогие машины, что ограничивает их массовое распространение. Гибриды же могут стать чуть более доступным и практичным вариантом для широкой аудитории без некоторых ограничений, связанных с электромобилями. Тем более — в условиях существенного удорожания топлива.

Одна из основных проблем для владельцев «электричек» в России, по замечанию Стрельникова, состоит в недостаточном количестве зарядных станций, особенно в регионах. Гибрид — это промежуточное решение, позволяющее использовать при необходимости топливо, не беспокоясь о зарядке.

С другой стороны, российская инфраструктура зарядных станций постепенно развивается, отмечает эксперт. Что может способствовать росту популярности как электромобилей, так и гибридов, предоставляя больше возможностей для своевременной подзарядки.

Фото globallookpress.com

— На российском рынке уже есть успешные гибридные модели, такие как Toyota Prius и Lexus RX 450h, пользовавшиеся до известных событий спросом благодаря своей надежности и экономичности. Гибоидный Zeekr 001 будет конкурировать с этими моделями, предлагая альтернативу с более современными технологиями и, возможно, более привлекательным дизайном, — рассуждает Стрельников.

Появление таких новых брендов может в целом активизировать конкуренцию на рынке гибридных авто и привлечь внимание потребителей к этой категории ТС, допускает собеседник портала «АвтоВзгляд». Особенно привлекательным данный вариант может стать для тех, кто хочет сократить расходы на топливо, но не готов полностью пересесть на электромобиль.

При этом одним из решающих факторов успеха нового гибрида в России станет ценовая политика продавцов Zeekr, уверен эксперт. Поставщику необходимо будет правильно позиционировать модель, подчеркивая ее универсальность, экономичность и экологичность. Целевая аудитория может включать в себя и городских жителей, и тех, кто часто совершает дальние поездки.