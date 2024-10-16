Честные эмоции: как китайские бренды восприняли новость о повышении утильсбора

Пока АВТОВАЗ и некоторые другие «нашебренды» радовались решению российских властей о ежегодной индексации утилизационного сбора, «серые» импортеры, дилеры и покупатели били тревогу. А что же китайцы? Как в представительствах и штаб-квартирах «поднебесных» марок отреагировали на эту новость, какие в офисах настроения? Чтобы это выяснить, портал «АвтоВзгляд» пообщался с несколькими сотрудниками разных компаний.

Вступление в силу с 1 октября повышенных ставок утильсбора ознаменовало фактическую победу интересов отечественных автопроизводителей: цены на некоторые особо популярные иномарки практически сразу выросли. И хотя произошедшее удорожание сложно назвать драматичным, история с увеличением утильсбора далека от окончания. Уже 1 января коэффициенты вырастут снова, а в дальнейшем, до 2030-го, индексация будет происходить ежегодно. И понятно, что такое развитие событий еще не раз в ближайшие месяцы и годы спровоцирует удорожание машин.

Тем интереснее, кстати, что менеджмент АВТОВАЗа (который во многом способствовал принятию этой программы в том виде, в каком она сейчас реализуется) уже после октябрьской индексации отметился заявлением, что российскому автопрому недостаточно принятых мер. В то время как представители другой, то есть китайской, стороны хранили молчание и ни разу не были замечены в публичной критике решения наших властей.

А потому возник вопрос: а как автопроизводители из КНР вообще оценивают происходящее? Какие эмоции испытывают в этой связи в российских офисах и китайских штаб-квартирах? Получить официальные комментарии возможным, разумеется, не представлялось, но мы все же пообщались с сотрудниками четырех разных автобрендов, что называется, неформально.

Фото: globallookpress.com

В первой компании на вопрос об отношении к резкому повышению утильсбора нам ответили, что не испытывают в связи с этим никаких эмоций, а воспринимают происходящее как некую арифметическую задачу — «бизнес есть бизнес». При этом, что интересно, наш собеседник напомнил, что корректировка ставок не затронула частников, а это — «хорошая лазейка».

И действительно, для частных лиц, ввозящих одно авто в год (с мотором до 3 л) для личного пользования, сохранили льготные условия по утильсбору: 3,4 тыс. рублей за новую машину и 5,2 тыс. за иномарку старше двух лет. А то, что в представительстве одного китайского бренда на этом сделали акцент, можно воспринимать как своеобразный намек — что «лазейка» будет активно использоваться, и у дилеров, возможно, появится новая услуга.

В другой компании подчеркнули, что китайцы вообще — очень прагматичный народ, и все вопросы они решают по мере поступления абсолютно хладнокровно, исходя из собственных интересов. Так и с утильсбором — никаких эмоций не испытывают, желания прекратить отношения с «этими русскими, с которыми невозможно вести дела» у них нет. Зато есть озабоченность по поводу понуждения к локализации — того, что явно стоит за повышением утильсбора. И это воспринято весьма серьезно, заверил наш источник.

Фото: globallookpress.com

Он рассказал, что сейчас идет очень активный диалог: представители КНР обсуждают с потенциальными партнерами в России возможную локализацию. И такую перспективу, как заверил собеседник портала «АвтоВзгляд», сегодня всерьез рассматривают чуть ли не все китайские автобренды.

В представительстве третьей «поднебесной» марки нам это подтвердили. Признались, что тоже изучают разные варианты организации производства своих автомобилей в России, поскольку сомневаются в своей конкурентоспособности в условиях высоких цен, которые будут диктовать размеры утильсбора.

Однако, заметим, идущий сейчас диалог о вынужденной локализации пока находится на той стадии, когда еще слишком рано делать выводы о перспективах конкретных сделок. Автопром КНР широко представлен в нашей стране, и, как заметил один из экспертов, российский рынок по-прежнему — «номер один» для китайских поставщиков. Но есть и еще одна проблема — «женихов много, невест мало». Иными словами, далеко не все сборочные площадки в РФ подходят требовательным зарубежным партнерам.

Впрочем, как показал наш «неофициальный» опрос, есть на российском рынке и те китайские бренды, что об утильсборе не думают вообще. В четвертой компании нам рассказали, что куда больше там всех волнует вопрос продаж: они идут не так хорошо, как планировалось.