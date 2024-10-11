Эксперт объяснил, почему подержанные авто из Китая не везут в Россию массово

Авторынок КНР огромен: в лучшие годы в Поднебесной продавали до 30 млн. новых автомобилей в год. Требования же в Китае высоки: многие города просто не дают гражданам возможность ездить на бензиновом и дизельном транспорте, вынуждая «переходить на электричество». Следовательно, вторичный рынок там также впечатляющий. Так почему же за прошлый год в Россию привезли всего около 6000 подержанных машин из Китая?

Средняя цена новой легковушки в России сегодня — больше трех миллионов рублей. Новенькая «Гранта» — миллион, а «Веста» — два. При этом по итогам первого полугодия 2024-го средняя зарплата в России составила 82 000 рублей в месяц или 984 000 рублей в год. Проще говоря, абсолютному большинству россиян новая машина просто не по карману.

Логично, что при таком раскладе львиная доля сделок совершается на рынке машин подержанных, но и он быстро «вымывается» и нуждается в подпитке. И самым простым путем, на первый взгляд, был бы китайский рынок б/у авто, где руль находится на привычном месте, а львиная доля предложения — хорошо известные в России бренды, выпущенные для китайского же рынка.

Однако в 2023-ем из Китая было завезено в Россию всего около 6000 машин: капля в море, ведь у нас только новых автомобилей продается более миллиона, а уж подержанных — умножаем на три. Почему так мало? Спроса нет? Таможня не дает добро? На 4209 км государственной границы с нашим восточным партнером не нашлось удобного пропускного таможенного пункта?

Фото портала АвтоВзгляд.

Небольшой частный «привоз» и полное отсутствие массового коммерческого должны иметь какие-то более логические пояснения, за которыми портал «АвтоВзгляд» обратился к генеральному директору компании «Мотор-Плейс» Михаилу Плотникову, занятому импортом в Россию новых автомобилей Honda в основном из Китая.

— На сегодняшний день мы завозим и автомобили, и мотоциклы, и силовую технику. Все — строго «в белую», с уплатой всех обязательных пошлин и взносов, даем такую же гарантию — 3 года или 100 000 км пробега. Возим только новую технику. Почему не вышли на рынок подержанных автомобилей из Китая? На сегодняшний день — это не очень интересный продукт с точки зрения бизнеса. По цене бэушка выйдет, как новый автомобиль. Так что фокусируемся на новых машинах, — комментирует ситуацию г-н Плотников.

Вот и ответ: с точки зрения бизнеса (читай — прибыли на единицу продукции), в РФ из КНР выгоднее возить «новье». Увеличение ставки утильсбора лишь усугубило ситуацию, так что частному покупателю придется либо везти самому, что связанно с определенными рисками, либо, как уже было не раз, искать предложение из представленного на вторичке по месту жительства или в соседних регионах. «Бриллианты» еще встречаются, но с каждым днем — все реже.