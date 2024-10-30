Ни купить, ни продать: авторынок России несется в бездну

После небывалого роста автопродаж конца лета-начала осени этого года, когда только в сентябре было реализовано 150 879 новых легковушек — на 36,7% больше, чем в том же месяце 2023-го, в автосалонах наступило затишье. Так, если в первую неделю октября автокупцы пристроили 56 000 машин, во вторую — уже 42 600, то в третью и того меньше — 37 800. Автодилеры в панике, причем многие из них прогнозируют скорое и массовое банкротство мелких и средних игроков рынка.

Что, впрочем, не удивительно, если учесть и вступившие в силу с 1 октября новые ставки утильсбора, которые рано или поздно приведут к резкому удорожанию абсолютно всех новых транспортных средств, и рост ключевой ставки ЦБ до 21%, а в самой ближайшей перспективе — и до 23 процентов.

В итоге дорогие машины на не менее дорогие заемные деньги (напомним, что более половины автомобилей в стране приобретается именно с помощью автокредитов) станут откровенно недоступны подавляющему большинству россиян. Так что стенания дилеров понятны: их бизнес действительно дышит на ладан.

К тому же его добивает то обстоятельство, что граждане предпочитают самостоятельно обзаводится новыми колесами. Тут достаточно сказать, что с января по сентябрь только через Уссурискую таможню физические лица ввезли из КНР в РФ 8688 ТС для личных нужд. Цифра, на первый взгляд, не поражает, если учесть, что за это время в России было продано 1 162 277 новых авто.

Но если посмотреть на динамику «самоввоза», то она, как минимум, настораживает: подобный импорт вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,4 раза! Иными словами, все больше наших соотечественников предпочитают самостоятельно покупать машин в КНР, где они стоят минимум в два раза дешевле. То есть дилерскому сообществу реально есть, над чем задуматься.

Понятно, конечно, что в тех самых восьми с половинах тысячах «тачек», оформленных на «физиков», прослеживается именно дилерская рука, уходящая таким образом от сверхплатежей в казну, но тем не менее. Тем более, что этой схемы обхода повышенных ставок «утиля» дилеров вскоре, похоже, лишат. По крайней мере, Совфед уже направил в Правительство РФ соответствующее предложение.

Короче говоря, вырисовывается ситуация, когда автопродажи в стране просто встанут. О чем, кстати, еще в середине этого года власти предупреждал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)» Алексей Подщеколдин. С другой стороны, и для простого обывателя, и для тех же самых дилеров еще не все потеряно.

Существуют, оказывается, варианты, при которых могут быть соблюдены интересы и покупателей, и продавцов. Например, покупка авто «под заказ». Впрочем, подробнее и об этом, и о других «способах выживания», вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.