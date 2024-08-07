Китайцы минус: пока еще растущий авторынок России ждет стагнация и крушение

За семь месяцев 2024-го года в России было продано 855 561 новых легковушек: на 72% больше, чем за аналогичный период года прошлого. При этом резко выросло число официальных дилерских центров — их у нас нынче аж 3653. То есть дела на авторынке вроде как налаживаются — живи и радуйся! Однако те же автокупцы бьют тревогу: при нынешнем положении дел, по их мнению, реализация автомобилей в обозримом будущем упадет катастрофически!

Автомобили, по прогнозам ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД)», к 2030-ому году подорожают минимум в два раза. И если учесть, что уже сегодня средневзвешенная цена нового ТС перешагнула отметку в 3,56 млн. «деревянных», то, как говориться, считайте сами...

— Если в 2014-ом каждый третий россиянин (33%) из числа приобретающих автомобили, мог позволить себе купить новое авто, то в 2023-ем — только 14%. А к 2030-му число граждан, способных приобрести новую машину, сократится до 5-7%, — заявляют представители РОАД.

Слушайте Дилеры — о китайских автомобилях: что говорят продавцы и к чему нам следует приготовиться на Яндекс Музыке

Виной тому — грядущее уже 1 октября нынешнего года повышение ставок утилизационного сбора. Но и это еще не все беды, что нас ждут. По мнению все тех же автодилеров, в ближайшие пару лет нас покинет львиная доля автостроителей из Поднебесной, оставив людей, купивших их поделки, один на один с проблемами техобслуживания и ремонта.

Хотя, заметим, и сегодня с этим делом у сервисменов не все гладко. Впрочем, более подробно о ситуации на отечественном авторынке и перспективах его развития (а точнее — неизбежной стагнации и крушения) вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.