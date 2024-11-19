FAW анонсировала российский дебют обновленного Bestune B70 в декабре

Российская премьера рейстайлингового лифтбэка Bestune B70 от FAW уже не за горами — она состоится в следующем месяце. Новинка будет доступна россиянам с двумя вариантами двигателей. Младшая версия «вооружена» 160-сильным турбомотором объемом 1,5 л, который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Старшей достался двухлитровый наддувный 217-сильный агрегат, который «поженили» с 6-диапазонным «автоматом».

Bestune B70 построен на платформе FMA, которая должна дать лифтбэку сочетание комфорта, безопасности и плавности хода. Для обновленной модели предусмотрено три варианта исполнения — Enjoyment, Prestige и Master. В салоне установлен мультимедийный комплекс с 12,3-дюмовой диагональю экрана, для смартфонов реализована беспроводная зарядка.

В список оснащения входят LED-оптика и панорамная крыша, система бесключевого доступа. Наружные зеркала оборудованы электроприводом, камера кругового обзора 360+180 получила функцию «прозрачного» шасси. Обновленный Bestune B70 сам умеет переключаться с дальнего света на ближний, видит дорожные знаки и способен экстренно тормозить в автоматическом режиме. Умная электроника предупредит водителя при выезде за пределы своей полосы движения.

Цены пока не раскрываются. Очевидно, прайс-листы опубликуют ближе к началу продаж, то есть в декабре.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал о комплектациях Bestune B70, прошедшего обновление.