Что не GAC: почему встали продажи весьма удачного компактного кроссовера GS3

Кроссовер GAC GS3 буквально ворвался на российский автомобильный рынок, грозя разорвать его в клочья и замахнуться на позиции самых именитых представителей нового отечественного автомобильного сообщества. Однако по прошествии всего нескольких месяцев, даже не полугода, оптимизм производителя утих. А вмести с ним — и спрос. Почему встали продажи одной из самых интересный на взгляд обывателя премьер 2024 года порталу «АвтоВзгляд» рассказали дилеры бренда, кусающие локти на забитой машинами стоянке.

Обидно такое признавать, но действительно привлекательных машин на современном отечественном авторынке немного, еще меньше — продается официально. То цена кусается, то соотношение цена/качество, то сомнения не оправдывают вложения. Тем не менее, летом компания GAC представила на суд отечественной публики воистину нетривиальную машину: кроссовер GS3.

Компактный и городской, симпатичный и богато оснащенный, очень стильный (смело можно говорить — дизайнерский), неплохо едущий и вполне справляющийся с традиционным набором задач автомобильчик прибыл в наши широты по весьма привлекательной цене — 2,4 млн. рублей за максимальную комплектацию. И это, пожалуй, было его главным конкурентным преимуществом. Тут же пошли разговоры о локализации, слухи о наладке конвейера в Питере и многое другое.

Машина понравилась: выглядит цельной, вполне адекватной и цепляет задором на дороге. Расход топлива — вменяемый, багажника — с достатком, выглядит, повторим, всем на зависть. Да и на фоне конкурентов своих денег, по крайней мере, до повышения утилизационного сбора, стоила. Но отечественный потребитель как-то изначально прохладно отнесся к новинке: GAC GS3 замелькал на улицах исключительно в ливрее каршеринга, а вот частную машину удается встретить нечасто.

Фото портала АвтоВзгляд.

Более того, по задумке и по заходу, младший автомобиль в модельной линейке должен был стать локомотивом всего бренда, но более крупный и дорогой GS8, несмотря на истории с возгораниями, куда более заметен на отечественных дорогах.

Странно и непонятно, как-то алогично, если хотите. Вторят собственным размышлениям и автомобильные дилеры бренда: продажи встали, несмотря на многообещающий продукт.

На прямой вопрос о причинах, ответ у всех примерно один: нет трафика — нет спроса. В салоны GAC целенаправленно идут куда реже, чем в тот же Chery или Changan, а если и приходят — то за другим классом машин. А салоны-то все отдельно стоящие. Те немногие покупатели автомобилей, что сегодня могут себе позволить заключить сделку, просто не в курсе о существовании кроссовера, а сам дистрибутор бренда продвижением не занимается.

Маркетинг, продвижение у китайцев не в чести, отсутствует в менталитете, так что полностью отдается на откуп дилерской сети, которая и без рекламных бюджетов нынче с трудом сводит дебет с кредитом. Общекитайский подход к автомобильной индустрии мы только начинаем оценивать в полной мере, три года не прошло, но что-то подсказывает: это будет непростой урок для российского бизнеса. И российского автомобилиста.