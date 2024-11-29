Что не GAC: почему встали продажи весьма удачного компактного кроссовера GS3

Обидно такое признавать, но действительно привлекательных машин на современном отечественном авторынке немного, еще меньше — продается официально. То цена кусается, то соотношение цена/качество, то сомнения не оправдывают вложения. Тем не менее, летом компания GAC представила на суд отечественной публики воистину нетривиальную машину: кроссовер GS3.
Компактный и городской, симпатичный и богато оснащенный, очень стильный (смело можно говорить — дизайнерский), неплохо едущий и вполне справляющийся с традиционным набором задач автомобильчик прибыл в наши широты по весьма привлекательной цене — 2,4 млн. рублей за максимальную комплектацию. И это, пожалуй, было его главным конкурентным преимуществом. Тут же пошли разговоры о локализации, слухи о наладке конвейера в Питере и многое другое.
Машина понравилась: выглядит цельной, вполне адекватной и цепляет задором на дороге. Расход топлива — вменяемый, багажника — с достатком, выглядит, повторим, всем на зависть. Да и на фоне конкурентов своих денег, по крайней мере, до повышения утилизационного сбора, стоила. Но отечественный потребитель как-то изначально прохладно отнесся к новинке: GAC GS3 замелькал на улицах исключительно в ливрее каршеринга, а вот частную машину удается встретить нечасто.
Более того, по задумке и по заходу, младший автомобиль в модельной линейке должен был стать локомотивом всего бренда, но более крупный и дорогой GS8, несмотря на истории с возгораниями, куда более заметен на отечественных дорогах.
Странно и непонятно, как-то алогично, если хотите. Вторят собственным размышлениям и автомобильные дилеры бренда: продажи встали, несмотря на многообещающий продукт.
На прямой вопрос о причинах, ответ у всех примерно один: нет трафика — нет спроса. В салоны GAC целенаправленно идут куда реже, чем в тот же Chery или Changan, а если и приходят — то за другим классом машин. А салоны-то все отдельно стоящие. Те немногие покупатели автомобилей, что сегодня могут себе позволить заключить сделку, просто не в курсе о существовании кроссовера, а сам дистрибутор бренда продвижением не занимается.
Маркетинг, продвижение у китайцев не в чести, отсутствует в менталитете, так что полностью отдается на откуп дилерской сети, которая и без рекламных бюджетов нынче с трудом сводит дебет с кредитом. Общекитайский подход к автомобильной индустрии мы только начинаем оценивать в полной мере, три года не прошло, но что-то подсказывает: это будет непростой урок для российского бизнеса. И российского автомобилиста.