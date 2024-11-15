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А на прощанье я скажу: последний тест-драйв подешевевшего Chery Tiggo 4 Pro

Стоит ли брать уходящего с рынка «китайца» даже с большими скидками

Дилеры Chery уже во всю продают глубоко обновленный Tiggo 4, лишившийся приставки Pro в своем названии. Однако в продаже пока имеются и дорестайлинговые «четверки», которые, по вполне понятным причинам, стоят дешевле модернизированного собрата: иные продавцы даже обещают отдать остатки ниже прайса. Что ж, давайте-ка напоследок еще раз прокатимся на «старичке» Chery Tiggo 4 Pro дабы понять, стоит ли переплачивать за обновленную модель или можно сэкономить, взяв модель предыдущего поколения.

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Автор
Дмитрий Зленко

Изображение А на прощанье я скажу: последний тест-драйв подешевевшего Chery Tiggo 4 Pro

Если честно, то лично я не фанат компактных кроссоверов и вообще маленьких автомобильчиков, потому как багажники подобных транспортных средств способны вместить от силы один чемодан да спортивную сумку. Для езды, как говорится, по местности — большего и не надо, но когда отправляешься в автопутешествие, особенно всей семьей, дефицит места ощущается в таких авто крайне остро.

НЕ ГРУЗИ, НАЧАЛЬНИК!

Вот, к примеру, в «грузовом отсеке» взятого на тест Chery Tiggo 4 Pro смог разместить только надувную ПВХ-лодку. При этом места не осталось даже под обычную дорожную сумку, а уж про подвесной мотор к плавсредству и вовсе молчу.

Благо, поездка намечалась в урезанном составе, а потому на заднем диване с комфортом во всю длину «улегся» мотор, небольшой чемоданчик и рюкзак. Не скажу, что «четверка» для меня в диковинку — в столичном каршеринге она прописалась основательно — поэтому иллюзий на тему 340-литрового багажника, когда забирал тестовую машину, не строил, прекрасно понимая, что места под все «хотелки» для морской рыбалки не хватит.

Однако несмотря на то, что автомобиль весьма и весьма компактен (что, повторю, особенно заметно по багажнику), места в нем для водителя и переднего пассажира предостаточно: их локти не встречаются, ноги вытягиваются, над головой тоже пространства хватает, хоть в ковбойской шляпе сиди.

В общем, некое разочарование багажником нивелируется удобствами внутри. Но вот чего не хватает для полного счастья, так это степеней свободы в регулировке рулевой колонки, а потому перед дальней поездкой пришлось несколько минут повозиться с настройками кресла, чтобы устроится максимально удобно. Кстати, регулировка «седла» на тестовом экземпляре электрическая и, что несомненно порадовало, довольно шустрая.

«ГОЛОВА», СВОБОДНАЯ ОТ «ВЕТРА»

К эргономике органов управления претензий не возникло: все логично, все на своих местах. Отдельная «благодарочка» производителю за то, что управление климат-контролем и громкостью магнитолы он не стал прятать в экран мультимедийки, а оставил на центральной консоли в виде кнопочек, потому как «ковыряться в голове» во время движения, чтобы сделать «ветер» из дефлекторов потеплее/похолоднее, не самое безопасное мероприятие.

Правда, если у вас активирован адаптивный круиз-контроль, коим оснащен Chery Tiggo 4 Pro в топовых версиях, то можно хоть в телефоне «залипать» — автомобиль предотвратит столкновение и предупредит о «сваливании» из полосы. Безумно удобная опция, превратившая путь в 1500 км в легкую прогулку.

ЭТО НАДУВАТЕЛЬСТВО!

Под капотом тестовой «прошки» стоит 1,5-литровая рядная турбочетверка мощностью в 147 «кобылок». Точно такой же мотор и во всех комплектациях Tiggo с приставкой New. Однако «дореформенная» Pro была доступна и с атмосферником в 113 л.с. Правда, с ним «китаец» не ехал...

Можно было бы пошутить на тему, что, мол, полуторалитровой бывает только бутылка с газировкой, но в реальности мотор, турбина и вариатор настроены так, что прыти Tiggo 4 Pro запросто могут позавидовать движки большего литража.

Клянусь, я реально кайфовал от того, как «поднебесный» SUV откликался на педаль газа. От себя добавлю, что, когда в каршеринге попадалась версия с мотором в 113 «лошадок», такого удовольствия от вождения не испытывал и близко.

Кстати, на уходящей в небытие Pro, как уже было сказано, установлен вариатор, имитирующий 9 ступеней в топовых версиях и 7 ступеней — в бюджетных вариантах. Был еще вариант с механической КП, но дилеры поговаривали, что спросом машины на «палке» не пользовались. Видимо поэтому на обновленной Tiggo 4 ни в одной из комплектаций «механики» нет.

Впрочем, как и версии с вариатором не найти, поскольку здесь в паре с мотором трудится шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями. Не буду умничать на тему, что лучше, потому как судья здесь только один — время. Оно и покажет, какая трансмиссия окажется более живучей в российских реалиях. Но не забываем, что два поколения назад «Тигги» уже оснащались «роботом» и народу они не особо пришлись по вкусу.

ДЕЛО ЗДЕСЬ НЕЧИСТОЕ...

Не могу не высказать свое решительное «фи» о подкапотном пространстве. Признаться, я прибалдел, когда, открыв «забрало», увидел грязевые разводы на движке, будто бы его намерено поливали из ведерка нечистотами. И это хорошо заметно на фото.

Не знаю, быть может, это сделано для лучшего охлаждения силовой установки, но чистоплюям такое зрелище явно коробит душу. Посмотрим, как с этой проблемой справились (да и вообще — пытались ли справиться) инженеры на обновленном варианте кроссовера.

Это касается и порогов! Присмотритесь к фоторяду. Видите, двери, вроде как, прикрывают пороги длинным «фартуком», однако грязь уверенными мазками, будто оставленными художником-экспрессионистом, тут лежит. Так что «чиркаши» на светлых брюках — гарантированны хоть при городской эксплуатации, хоть при загородной.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЖЕСТЧЕ

Tiggo 4 Pro — чистой воды «паркетник». Привод лишь на передние колеса и вне зависимости от комплектации варианта с 4WD попросту не существует (не обещают подобных опций — во всяком случае пока — и на «обновленке»).

Поэтому прежде, чем съехать с асфальта или твердого грунта на трассу для джиперов, рекомендую как следует подумать, насколько оно вам надо. Но справедливости ради отмечу, что электроника со своими псевдоблокировками отработала на фотосессии в горном ручье очень и очень неплохо.

Благо и клиренс в 190 мм позволяет более или менее уверенно себя чувствовать на легком офф-роуде. А вот подвеска, на мой вкус, жестковата. Спереди здесь стоит полностью независимый McPherson, а сзади — полузависимая, пружинно-гидравлическая со стабилизатором поперечной устойчивости. Ехать по принципу «чем больше скорость, тем меньше ям», не про эту машину. На асфальте же претензий к подвеске не возникло. Разве что лежачие полицейские доставляли дискомфорт.

Портал «АвтоВзгляд» уже не раз писал про уходящую в небытие Chery Tiggo 4 Pro, а потому нет смысла повторяться и пытаться высосать из пальца еще пару строк.

Машина себя зарекомендовала надежным и недорогим в эксплуатации другом, с понятными детскими болячками и хроническими заболеваниями, которые, впрочем, при должном уходе и правильном «лечении» не доставляют владельцами особых хлопот. И именно сейчас открылось то самое окно возможностей, когда проверенную временем «четверку про» можно взять дешевле, чем она стоила еще пару месяцев назад.

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