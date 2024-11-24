Моторные масла в России опять в дефиците? Не дождетесь!..

На днях в профильной прессе, блогосфере и автомобильных сообществах вновь стали циркулировать слухи о том, что отечественный рынок ожидает очередной кризис с поставками смазочных материалов. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что слухи эти сильно преувеличены...

Проблем с качественными автомобильными смазками у нас нет и не было

Как оказалось, причиной для них стали публикации в Рунете о том, что значительная доля моторных масел на нашем рынке может исчезнуть из-за просрочки иностранных сертификатов. Действительно, многие зарубежные статусные «грамоты» перестали обновляться после введения санкций, из-за чего большинство российских «масляных» фирм не могут получить одобрения и допуски от западных автопроизводителей.

Получив эту информацию, некоторые СМИ интерпретировали ее так, что, дескать, отсутствие подобных сбумаг не позволит отечественным компаниям продавать свои лубриканты на нашем рынке, из-за чего может возникнуть их дефицит. Эксперты авторынка отмечают, что подобного рода инсинуации, затрагивающие сферу ходовых автомобильных компонентов, включая моторные масла, в нашем инфопространстве появляются регулярно.

На самом же деле прогнозируемая выше ситуация никак не соответствует действительности. Согласно действующему законодательству, российским производителям для продвижения своих смазок совсем не нужно иметь одобрения зарубежных автоконцернов или ассоциаций. То есть, наличие того или иного иностранного сертификата, дело, конечно, почетное, но не обязательное.

Фото g.foolcdn.com

Очевидно, что к подобного рода слухам и относиться нужно соответствующим образом. Тем более, что дефицита как такового в сегменте моторных масел на нашем рынке никогда не было, даже в первые месяцы после начала известных событий и массового исхода из страны западных брендов.

Вместо них почти сразу же стали появляться высокотехнологичные смазочные материалы из дружественных стран, а также из ряда государств Ближнего Востока. Например, солидная доля импортных моторных масел к нам поступает из Турции, которая сегодня является крупнейшим международным центром по производству автомобильных смазочных материалов.

Так, дистрибьюторы одного только бренда Opet привозят в Россию широкий спектр лубрикантов различного назначения. Напомним, что значительная часть этих продуктов официально поставляется и на конвейеры турецких автозаводов, выпускающих машины ведущих европейских и американских концернов. А это значит, что у многих российских владельцев иномарок всегда есть возможность приобрести для них качественные сертифицированные лубриканты.

Фото производителя.

Этот аспект можно рассмотреть на примере подбора требуемых масел для моделей FIAT, а также Peugeot, Citroёn и Renault.

Автомобилей этих марок у нас насчитывается сотни тысяч единиц, среди которых массово представлены не только легковушки и кроссоверы, но и легкий коммерческий транспорт в виде «каблучков», фургонов и легких грузовиков. Всей этой технике, как мы помним, дилеры настоятельно рекомендовали лубриканты конкретных западных брендов, которые к нам сегодня не поставляются.

Однако найти им достойную замену труда сейчас не составляет. Например, если требуется такая популярная спецификация, как 5W-30, то для «итальянцев» и «французов» предлагается моторная смазка Opet FullMax TF-BD 5W-30. Эта «синтетика» универсальна по применению и рекомендована как для бензиновых моторов, так и дизелей.

Особенность FullMax TF-BD 5W-30 еще и в том, что оно относится к категории Low SAPS. Такое масло имеет низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора. А это крайне важно для использования в современных иномарках, оснащенных системами ЕGR, катализаторами и сажевыми фильтрами.