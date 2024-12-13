Полный привод по-китайски: неожиданные премьеры COMTRANS International-2024

Похоже, что нынешняя выставка COMTRANS International-2024 оокончательно проявила печальную тенденцию на спад интереса к тяжелым грузовикам в России. Ведь не случайно же мероприятие игнорировали как важные отечественные игроки рынка КамАЗ и «Урал», так и крупные, хорошо известные в наших широтах, китайские марки FAW и Foton. Тем не менее, как убедился портал «АвтоВзгляд», интересных в разных смыслах новинок на этом мотор-шоу было представлено немало, причем в неожиданном сегменте — полноприводном.

Так, настоящим шоу-стоппером выставки стали два автомобиля БАЗ от свежеобразованной компании АО «Романов». На выставку привезли новые «флагманские» модели: трехосный самосвал и тягач с глубокой (производитель назвал ее «ночной») кабиной.

А вообще «романовцы» планируют создать пять типов кабин для различных задач. Все они — на пружинной подвеске для снижения уровня вибрации, с современной электроникой и климат-контролем. А сами авто имеют собственную независимую подвеску, некие «транспортные оси специальной конструкции», межосевые и межколесные блокировки, обеспечивающие повышенную проходимость в условиях тяжелого бездорожья.

Создатели сообщают, что все компоненты производятся в России и Беларуси, а уровень локализации составляет 97% (!). В частности, силовая линия представлена дизельным двигателем ЯМЗ-653 мощностью 370 л.с. при 1800 Н*м, который работает с механической 9-ступенчататой трансмиссией ЯМЗ-1909 с демультипликатором.

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Интересно, что в буклетах ТС названы «грузовыми габаритными шасси». Это, видимо, намек на соответствие дорожным нормативам.

При этом полная масса трехосных шасси составляет 36 т при максимально разрешенных в России 25 т. Если же речь идет о внедорожном транспорте, то габариты тоже значения не имеют.

А вот два других отечественных полноприводных шасси в дорожные габариты укладываются спокойно. Однако их история довольно загадочна. В 2021-2022 годах питерская компания «Кистоун Авто» в сотрудничестве с архитектурно-строительным университетом разработала линейку грузовиков широкой гаммы 3,5-50 т, почему-то под брендом Altai.

В следующем году был найден китайский партнер, а в этом — заключено 20 дилерских договоров и начата (вроде) сборка сертифицированных шасси в Нижнем Новгороде. Примечательно, но на всех выставочных образцах VIN-номера были китайскими.

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Причем «в девичестве» это машины китайской марки Wanshan, принадлежащей концерну Hubej Sanjang Space. Широкой публике марка почти неизвестна, потому что основная ее продукция — тяжелые военные шасси для перевозки ракет стратегического назначения.

И не случайно еще в конце 1990-х годов Wanshan образовал совместное предприятие с белорусским МЗКТ. Так что толк во внедорожных шасси китайцы знают. По технике же Corbu 20 т (4x4) и 25 т (6х6) по-военному классические: рессорные подвески, барабанные тормоза, дизели Weichai, механические коробки передач FastGear. Конечно, смущает объем топливного бака в 300 л — у нас в стране полно бездорожья на многие сотни километров вообще без заправок.

Помимо наших, полноприводные версии в тяжелом классе показали практически все импортные (китайские, понятное дело) производители. И это не бюджетные шасси с короткими кабинами под «северные» самосвалы, а вполне флагманские модели с широкими кабинами со спальниками, наподобие Shacman X3000 или HOWO T5G.

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Особняком стоял полноприводной тягач Sany S565 для 80-тонного автопоезда. В отличие от конкурентов, у него собственный выбор агрегатов: 13-литровый 557-сильный дизель Deutz и 9-тонный подключаемый передний мост Fangsheng. И запас топлива уже вполне приличный: 800 л в двух баках.

А закончить обзор новинок COMTRANS International-2024 хочется отечественной новостью: в семействе грузовиков «Валдай» случилось ожидаемое пополнение: в серию запустили 18-тонное шасси. По неофициальной информации, отпускная цена на него стартует с 7 млн рублей.