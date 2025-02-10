В России встали продажи популярных самосвалов Shacman

О приостановке реализации большегрузов Shacman сообщила на своем российском сайте. Пока речь об официальном запрете продаж и отзыве сертификации не идет. Сервисную кампанию китайцы тоже не объявляют, однако согласовывается программа мероприятий «по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции».
Генпрокуратура проявила интерес к тестам самосвала SX3258 на полигоне НАМИ. У одной из машин выявили ряд несоответствий по геометрии боковой защиты, прочности заднего противоподкатного бруса, уровню шумности, эффективности торможения и громкости звукового сигнала при работе системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Нарушения китайцы признали, но отметили, что контрольные замеры проводились на грузовике, который уже использовался. При этом, напомним, в 2024 году грузовики Shacman SX3258 возглавили сегмент самосвалов на российском рынке. Они разошлись тиражом 5,2 тыс. экземпляров, потеснив отечественный КамАЗ.