В России встали продажи популярных самосвалов Shacman

Компания Shacman заявила, что ставит на паузу продажи в России грузовиков серии SX3258 категории N3G в 18 модификациях. «Поднебесный» производитель принял такое решение из-за внеплановой проверки со стороны Генпрокуратуры РФ. Китайцы не скрывают, что речь идет о возможном несоответствии их самосвалов требованиям техрегламента Таможенного союза.

О приостановке реализации большегрузов Shacman сообщила на своем российском сайте. Пока речь об официальном запрете продаж и отзыве сертификации не идет. Сервисную кампанию китайцы тоже не объявляют, однако согласовывается программа мероприятий «по предотвращению причинения вреда, связанного с обращением продукции».

Генпрокуратура проявила интерес к тестам самосвала SX3258 на полигоне НАМИ. У одной из машин выявили ряд несоответствий по геометрии боковой защиты, прочности заднего противоподкатного бруса, уровню шумности, эффективности торможения и громкости звукового сигнала при работе системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Нарушения китайцы признали, но отметили, что контрольные замеры проводились на грузовике, который уже использовался. При этом, напомним, в 2024 году грузовики Shacman SX3258 возглавили сегмент самосвалов на российском рынке. Они разошлись тиражом 5,2 тыс. экземпляров, потеснив отечественный КамАЗ.