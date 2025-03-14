Черный лебедь: российские автодилеры испытывают чудовищные проблемы

Перспективы сегмента продаж новых автомобилей — чернее черного. На волне заявлений о необходимости государственного кредитования дилерских сетей, в кулуарах появились крайне печальные слухи о реальном положении дел: через несколько месяцев вся отрасль может просто рухнуть. Уже сейчас происходят события, которые в иной день можно было бы смело назвать «черным лебедем». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

За долгожданными и, будем честны, радостными новостями о скором возвращении в РФ привычных автомобильных брендов, которое было фактически подтверждено на самом высоком уровне, спряталась проблема другого рода: российский дилерский бизнес может до этого дня просто не дожить. Падение продаж месяц к месяцу, то есть февраль к январю, составило, по оценкам экспертов отрасли, около 25% в среднем.

Причем, сами дилеры в кулуарах подмечают, что падение спроса на китайский «премиум» достигло 50 и более процентов. Обычно февраль всегда был лучше домашнего и сонного января, однако в этом году никакой самый негативный прогноз не отразил реальности происходящего. В итоге у дилерских сетей уже начались кассовые разрывы.

По информации портала «АвтоВзгляд», сразу несколько московских дилерских сетей предложили старшему составу своих специалистов уйти в неоплачиваемые отпуска, дабы немного сократить фонд оплаты труда и сберечь младший персонал, у которого и зарплаты меньше, и накоплений, скорее всего, нет.

Более того, одна из старый и успешных ранее сетей Favorit motors выставила в аренду сразу два своих столичных дилерских центра — на Ленинском проспекте и на Дорожной улице.

Описанное выше — факты уже свершившиеся, но ситуация может стать самым настоящим «снежным комом» после 21 марта, когда Центробанк объявит о новом решении по ставке рефинансирования. Если она останется на прежнем уровне или, тем более, ее поднимут — автодилеры вынуждены будут оперативнее сокращать издержки, что автоматически скажется и на качестве, и на количестве предложения, которым пользуются простые автомобилисты.

Короче говоря, дело — табак. Именно этим, кстати, и обосновывается обращение официальных дилеров за помощью к государству в поисках дешевых заемных средств: до лета, как в прямом, так и в переносном смысле, доживут не все.