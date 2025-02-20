Доллар или Банк России: что сильнее повлияет на стоимость новых авто в этом году

— Вряд ли сейчас кто-то может дать точный прогноз, как именно будут меняться в обозримом будущем ставка ЦБ и курс доллара США, — полагает доктор экономических наук Валентин Катасонов. — Хотя предположить развитие событий в общих чертах вполне реально. Так, большинство аналитиков накануне заседания ЦБ в декабре были уверены, что регулятор повысит учетную ставку. Однако она с тех пор она так и не изменилась. С другой стороны, в конце года наблюдалось ослабление рубля, которое было особо заметным на фоне укрепления американской валюты. Стоит ли ждать, что «бакс» будет еще дороже, а ставка ЦБ расти не будет? Конечно, все гораздо сложнее.
Большинство американских аналитиков сходятся во мнении, что вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп, ратуя за сохранение позиций доллара в мировой торговле, одновременно будет стараться сбить его курс. Цель — усилить позиции американского экспорта, то есть сделать товары из США более привлекательными для глобального рынка. А сильный доллар может этому помешать.
В свою очередь, устойчивое ослабление «бакса» может сдержать удорожание новых импортных авто в России, будь то «чайнакары» или любые другие. Впрочем, долговременное и сильное снижение курса «бакса» при сохранении его роли на мировом рынке рискует вызвать сокращение бюджетных доходов нашей страны от торговли нефтью. А это уже риск для российской экономики и, опять же, платежеспособности граждан. Однако рассматривать именно такое развитие событий сейчас преждевременно, — указывает собеседник портала «АвтоВзгляд»...
Отдельный вопрос — как будет меняться ключевая ставка ЦБ. Понятно, что даже ее сохранение на нынешнем уровне, 21%, ощутимо для потребительской активности, признает экономист. Но самое главное — что Банк России, скорее всего, не откажется от своей линии на ее повышение.
Ведь регулятор ожидает по итогам 2025 года инфляцию в размере 8-9%, тогда как Минэкономразвития прогнозирует 4,5%. Это значит, что ЦБ постарается повысить ставку. Другой вопрос — до каких пределов. Как отмечает собеседник портала «АвтоВзгляд», рычагами влияния на ЦБ в нашей стране обладает, пожалуй, лишь одна инстанция — Президент России.
Заметим: «Автостат» рассказал, что в дилерском сообществе ожидают удорожания моделей 2025 года на три-пять процентов, но считают более логичным повышение цен на 10-12%. Если участники рынка занимают такую позицию, то при любой возможности цены на новые авто вырастут примерно на обозначенную величину.
Если же не будет заметного ослабления доллара, а учетная ставка при этом повысится, то можно ждать, что новые машины подорожают еще сильнее. И все-таки хотелось бы верить, что ситуация в экономике и интересы государства перевесят аргументы ЦБ, а Трамп все же ослабит доллар. И тогда, может быть, новые авто вообще начнут дешеветь? Что, конечно, вряд ли...