Доллар или Банк России: что сильнее повлияет на стоимость новых авто в этом году

В Россию начали поступать машины, произведенные в 2025 году, сообщило агентство «Автостат». При этом точной информации об актуальных ценах на новые модельные ряды пока немного, хотя уже сейчас ясно, что они дороже тех, что накопились на складах дистрибуторов и дилеров. Но основные факторы, которые, по мнению участников отрасли, будут влиять на прайсы в автосалонах в течение всего года, это, как и прежде, стоимость кредитования (которую в значительной мере определяет учетная ставка ЦБ) и валютные курсы. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», как в обозримом будущем может измениться политика ведомства г-жи Набиуллиной, влияющая на доступность кредитов, и стоит ли россиянам, планирующим покупку машины, закупать валюту.

— Вряд ли сейчас кто-то может дать точный прогноз, как именно будут меняться в обозримом будущем ставка ЦБ и курс доллара США, — полагает доктор экономических наук Валентин Катасонов. — Хотя предположить развитие событий в общих чертах вполне реально. Так, большинство аналитиков накануне заседания ЦБ в декабре были уверены, что регулятор повысит учетную ставку. Однако она с тех пор она так и не изменилась. С другой стороны, в конце года наблюдалось ослабление рубля, которое было особо заметным на фоне укрепления американской валюты. Стоит ли ждать, что «бакс» будет еще дороже, а ставка ЦБ расти не будет? Конечно, все гораздо сложнее.

Большинство американских аналитиков сходятся во мнении, что вернувшийся в Белый дом Дональд Трамп, ратуя за сохранение позиций доллара в мировой торговле, одновременно будет стараться сбить его курс. Цель — усилить позиции американского экспорта, то есть сделать товары из США более привлекательными для глобального рынка. А сильный доллар может этому помешать.

В свою очередь, устойчивое ослабление «бакса» может сдержать удорожание новых импортных авто в России, будь то «чайнакары» или любые другие. Впрочем, долговременное и сильное снижение курса «бакса» при сохранении его роли на мировом рынке рискует вызвать сокращение бюджетных доходов нашей страны от торговли нефтью. А это уже риск для российской экономики и, опять же, платежеспособности граждан. Однако рассматривать именно такое развитие событий сейчас преждевременно, — указывает собеседник портала «АвтоВзгляд»...

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Отдельный вопрос — как будет меняться ключевая ставка ЦБ. Понятно, что даже ее сохранение на нынешнем уровне, 21%, ощутимо для потребительской активности, признает экономист. Но самое главное — что Банк России, скорее всего, не откажется от своей линии на ее повышение.

Ведь регулятор ожидает по итогам 2025 года инфляцию в размере 8-9%, тогда как Минэкономразвития прогнозирует 4,5%. Это значит, что ЦБ постарается повысить ставку. Другой вопрос — до каких пределов. Как отмечает собеседник портала «АвтоВзгляд», рычагами влияния на ЦБ в нашей стране обладает, пожалуй, лишь одна инстанция — Президент России.

Заметим: «Автостат» рассказал, что в дилерском сообществе ожидают удорожания моделей 2025 года на три-пять процентов, но считают более логичным повышение цен на 10-12%. Если участники рынка занимают такую позицию, то при любой возможности цены на новые авто вырастут примерно на обозначенную величину.

Если же не будет заметного ослабления доллара, а учетная ставка при этом повысится, то можно ждать, что новые машины подорожают еще сильнее. И все-таки хотелось бы верить, что ситуация в экономике и интересы государства перевесят аргументы ЦБ, а Трамп все же ослабит доллар. И тогда, может быть, новые авто вообще начнут дешеветь? Что, конечно, вряд ли...