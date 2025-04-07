Автоэксперт объяснил, почему россияне перестали покупать китайские машины

Спрос на новые автомобили в 2025 году провалился куда-то в подвал, и рынок к такому развитию событий оказался откровенно не готов. Причем ни одна из его составляющих: ни отечественные конвейеры, ни дилеры, ни дистрибьюторы. При этом спад продаж китайских автомобилей — просто фантастический. Почему же россияне разлюбили «чайнакары», хотя еще год назад очень многие собирались или уже даже присматривались к обновке из Поднебесной? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Такой спад автопродаж, что мы наблюдаем прямо сейчас, в РФ был зафиксирован только в 2022 году (-59%). Дилерские центры стоят пустыми, а склады готовой продукции забиты. Все чаще звучат слухи, что скоро остановятся автоконвейеры, поскольку новые авто просто некуда ставить. Причин всему этому, будем честны, много.

Тут и финансовые условия, не благоволящие обновлению автопарков, и предложение, которое многих не устраивает по соотношению цена/качество. А когда речь идет исключительно о покупке за наличные, а не за подписанный договор с ежемесячным платежом, то раздумья становятся все сильнее. Особенно на фоне депозита под 22% годовых. Может и правда, на старой еще поездим?

Описанное выше — причины материальные, а ведь есть еще и ментальные. Многие из опрошенных в кулуарах дилеров признаются, что новости о скором возвращении японских, корейских, а так же американских брендов окончательно остановили продажи «китайцев». Люди в шоурумах так и отвечают — подождем. А те, кто ждать не готовы, обращаются к параллельному импорту, который позволяет совершить срочную покупку либо просто подождав, либо переплатив. Подтверждает эту логику и Даниил Трегубенко, директор СТО «Кореана» из Гатчины:

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— Люди действительно ждут возвращения привычных брендов, и не только корейских. Сегодня российский рынок уже перенасыщен предложением китайского автопрома. Большинство покупателей, желающих приобрести данные автомобили, уже это сделали. Те же, кто сомневался или не хотел покупать «китайца», в ближайшее время этого делать уже не будут.

Многие сегодня пользуются «серыми» схемами ввоза автомобилей брендов других стран-производителей. Явное тому доказательство — появление большого количества «праворуких» автомобилей на дороге, — говорит эксперт...

Кстати, подтвердил г-н Трегубенко и приверженность многих россиян корейским автомобилям, несмотря на санкции:

— Достаточно много автомобилей из Страны утренней свежести, завезенных параллельным импортом, обслуживается в наших СТО. По большей части это автомобили Kia Mohave, Kia Carnival, Hyundai Staria. В основной массе перечисленные машины проходят у нас регулярное техническое обслуживание, а также производится замена расходников: тормозных дисков, колодок, фильтров. Был единичный случай капитального ремонта двигателя на автомобиле Kia Mohave. Причина — некачественное моторное масло, которое было залито на стороннем сервисе...