Автобренд Rox: вы дайте денег, а я вам все устрою

Всего полтора месяца прошло с момента запуска компанией Sinomach Auto китайского автомобильного бренда Rox, но бурной деятельности на поприще его продвижения до последнего времени заметно как-то не было. И вот буквально на днях появились некоторые признаки того, что пациент скорее жив, чем мертв. Портал «АвтоВзгляд» оценил первые реальные шаги дистрибьютора.

Совсем недавно китайская компания Sinomach Auto выступила в роли официального дистрибутора брендов Oting и Rox в России. Более того, именно ей вроде бы доверила представлять свои интересы на российском рынке также и Lixiang, занимающаяся производством электромобилей и гибридов. Впрочем, результаты деятельности Sinomach Auto на настоящий момент не сильно впечатляют.

И ТАК СОЙДЕТ

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», концерн Sinomach Auto до сих пор палец о палец не ударил, чтобы элементарно познакомить отечественных водителей с малоизвестными моделями Oting и Rox. Ни промокампаний, ни рекламы вышеуказанных автомобилей на просторах нашей страны что-то не видать, как и вообще сколь-либо вразумительной деятельности дистрибутора на благо подопечных брендов.

Вполне вероятно, что столь же печальная судьба грозит и электромобилям Lixiang, которые и без того не пользуются бешеным спросом в России. Однако продолжать плыть по воле волн в надежде на «и так сойдет» Sinomach, похоже, больше не может. Пришло время начинать неблагодарную и тяжелую работу по ликвидации всех косяков, накопившихся к настоящему времени, о чем и заявила фирма «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» — дочернее подразделение Sinomach Auto.

Фото globallookpress.com

По тем задачам, которые поставил перед собой дистрибутор, становится понятно, насколько запущена ситуация. «Гиперион Лизинг» объявил о начале акции по легализации автомобилей марки Rox, ввезенных в нашу страну по параллельному импорту в 2024 году.

Владельцам автомобилей пообещали внести VIN-номера в официальную базу данных диагностической системы завода ROX Motor, запустить единую программу послепродажного обслуживания и русифицировать софт. Акция проходит строго до 31 мая 2025 года.

ИЗ «СЕРОЙ» В «БЕЛУЮ»

Инициатива «Гиперион Лизинг» вызвала весьма неоднозначную реакцию у многих участников российского автомобильного рынка. Дело в том, что за услуги по легализации «серых» автомобилей придется заплатить 50 000 рублей. Как там у Козьмы Пруткова?

Заплатить придется очень мало,

Не более пяти рублей с рыла.

За эти деньги владельцы машин получат возможность официального технического обслуживания, установку сертифицированных запчастей, а также регулярные обновления программного обеспечения. Тех, кто проигнорирует «жест доброй китайской воли», ждет нелегкая жизнь: дистрибутор обещает начать суровую борьбу с параллельным импортом и заблокировать медиасистемы на авто, завезенных в Россию неофициально с VIN-номерами 2025 года.

Фото globallookpress.com

С одной стороны, понять народное негодование несложно. «Параллельный» импорт позиционировался как вполне законный путь поставки автомобилей в Россию в условиях санкционного давления. И требование заплатить за то, чтобы перевести машину из «серой» в «белую» не могло не вызвать протест.

С другой стороны, чем изначально думали люди, покупая отнюдь не копеечные электрокары без твердой заводской гарантии, без налаженного сервисного обслуживания и без элементарных обязательство по техподдержке? Sinomach Auto в лице «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)» действительно сможет решить перечисленные проблемы, то полсотни тысяч за такую услугу не так-то и много, если иметь в виду цену того же Rox 01.

Хотя сомнения по поводу квалифицированного ремонта и поставок запчастей китайскими производителями были, есть и останутся еще надолго.