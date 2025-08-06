Бесит: топ-5 особенностей китайских автомобилей, которые раздражают россиян

Четвертый год вдумчивого изучения автомобильной промышленности Поднебесной дает уже некий фундамент для осознания продукции «восточного партнера»: есть хорошее, доброе и светлое, а есть и такое, от чего хочется поскорее вернуться к старой доброй Японии. Что же отворачивает российского автовладельца в противоположную от «китайца» сторону? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Весь подлунный мир потихоньку, независимо от санкций и привилегий, пересаживается на автомобили из Китая. Редкая страна может похвастаться такой заградительной стеной из таможенных и прочих сборов, позволяющих своему автопрому противодействовать «поднебесной экспансии». Почему? Ответ кроется в тандеме содержания и стоимости: китайская машина выглядит современнее, оснащена богаче, а стоит — дешевле. И в этом виде спорта, кажется, китайцам равных просто нет. Россия же оказалась, впрочем, как обычно, на самом гребне этой волны, так что нам и первыми «пожинать плоды»: больше, чем российский водитель, про машины из КНР не смогут рассказать и сами китайцы.

Найдутся те, кому новинки понравились: усаживаясь за руль «чайнакара» после глубоко подержанного, давно нуждающегося в замене «японца», «корейца» или тривиального «Жигуля», чувствуешь себя по-особенному. Новая машина, во-первых, а во-вторых, невероятный, просто необозримый разрыв между прошлым и будущим. Одним словом, владелец 20-летнего Mitsubishi Lancer с высокой долей вероятности испытает одно сплошное возбуждение.

Фото: globallookpress.com

Но ведь покупают китайские машины и владельцы относительно свежих, себя еще не изъездивших и не изживших иномарок, чей подход отличается в разы. И они частенько прибывают в растерянности, плавно переходящей в ярость. Что же их так раздражает?

ЗАВОДСКАЯ КУЛЬТУРА

Качество сборки, материалы отделки и прочие составляющие любого автомобиля, как сложносоставного продукта, оставляют в случае «китайцев» желать лучшего: долгих лет, денежек побольше, чтобы не болели. Иной раз сталкиваешься даже на дорогом, вроде как премиальном, согласно релизу, автомобиле с такими ляпами, с такими «салатами» из мягкой замши, достойной «Мерседеса», граничащей с дубовым пластиком родом из «Газели», что голова кругом. Как можно было смешать несмешиваемое и впихнуть... Ну, вы поняли.

После старенькой «японки» глаз подобного, конечно, не заметит, но после пусть подержанной, но BMW — еще как. А если до этого чуда был Range Rover, скажем? Как может соседствовать цена в 100 000 американских долларов и чудовищно дешевый материал отделки руля — того самого элемента, который водитель обязан держать в руках 5-6 часов в сутки? Диссонанс!

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

Машины из Поднебесной невероятно богаты в оснащении: бюджетный по нынешним временам кроссовер запросто затыкает за пояс Audi не последнего поколения. Однако у этой медали есть и обратная сторона: опции работают совсем не так, как мы привыкли. От мала до велика, от безопасности до комфорта, они обладают иными — отличными от японских, корейских и европейских — алгоритмами действия, что приводит в ступор.

Фото: globallookpress.com

Вроде есть, трудится исправно, но лучше бы не было: ABS, что срабатывает «через час» после той самой злополучной секунды, отклик огромного мультимедийного экрана, датчики парковки и многое-многое другое. Нам же постоянно говорят, что запчасти-то — те же самые, блоки сплошь именитых «мастеров». Так почему оно не работает так же, как у японцев двадцать лет назад?

АРХИТЕКТУРА ВОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Садясь в «божественную» Camry любой генерации, водитель настраивает кресло за 20 секунд, а руки мгновенно находят нужные клавиши — интуитивно все понятно, тот самый эффект, что Стив Джобс заложил в основу iPhone. Через минуту можно ехать, причем ощущения все одинаковые: прошлые 10-15 лет я проехал именно на этой тачке. Она, как бы новая, но уже хорошо знакомая, понятная, удобная и не нуждающаяся в представлении. Какая инструкция, что вы, и так все ясно!

С «китайцами» все наоборот: чтобы найти и включить нужную опцию, периодически приходится запасаться не только терпением, но и свободным вечером. Чтение мануалов, желательно в предельно расслабленном настроении, обязательно: иначе просто невозможно найти искомое, не покрошив окружение. Кстати, «хэппи-энд» совершенно не обязателен, вполне вероятно, что нужная функция так и не будет найдена. Зачем «мастера копирки» внедрили такие сложности в свой продукт — вопрос непростой и дискуссионный, но факт остается фактом: эксплуатировать «китайца», практически любого, намного сложнее. И это бесит.

Фото: globallookpress.com

КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Даже премиальные, востребованные и уже привычные модели китайской автомобильной индустрии страдают «климатической» проблемой: пассажирам в салоне может быть либо холодно, либо жарко. Независимо от времени года, температурных предпочтений водителя и мощности климатической установки: комфортно всем, похоже, быть не может. В дождь «колесница» неистово запотевает (да так, что водитель вынужден «врубать Якутию» на полную), а в жару — надевать валенки, иначе задние пассажиры просто испекутся. Неужели это так сложно или китайцы забыли про извечный и всегда рабочий инструмент под названием «обратный инжиниринг»?

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Китайские машины даже самых дорогих «сословий» грешат повышенным акустическим дискомфортом: в них шумно. Всегда и везде — и спереди, и сзади, и в движении, и на парковке. Крохотные огрызки шумоизоляционных матов, хаотично разбросанных и совершенно бесполезных, не справляются с поставленной задачей, а новый собственник вынужден первым делом ехать в мастерскую по дооснащению, а не хвастаться обновкой во дворе. При текущих ценах — довольно обидное стечение обстоятельств. И если раньше все подобные беды можно было списать на «дешевое плохим не бывает», то сегодня такой подход уже не актуален.

Можно продолжать кидать камни: руль, работа подвески, слабая антикоррозийная обработка и многое-многое другое. «Китайцы» крайне быстро ветшают, теряя свой лоск через год-два эксплуатации, а продаются на «вторичке» — хуже некуда. И все это скопом дает тот самый эффект, который прямо сейчас наблюдается на российском авторынке: «на новенького» уже прошло, хорошей «вторички» подвезли с избытком и в самых разных ценовых диапазонах, кредитов и лизингов нет. А значит, и продаж новых автомобилей не будет. Их некому и незачем покупать.