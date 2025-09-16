Mercedes-Benz, BMW и Audi в Россию не вернутся: они панически боятся китайцев

Компания Mercedes-Benz подала заявки в Роспатент на два варианта написания бренда на русском и английском — немцы рвутся взад на потерянный рынок! Ой, нет, ошибочка вышла, они такого и в мыслях не имели... Две эти новости от одного и того же телеграм-канала разделило всего пять часов. Интерес читателей к пережаренным новостям неистребим — вынужден констатировать портал «АвтоВзгляд».

Да, именно так оно и было. Одним днем на головы потребителей автомобильной информации было вывалено сразу два сообщения. Первое, вроде бы, обнадеживающее. Mercedes, мол, планирует официально возобновить в России продажи своих автомобилей и запчастей, а также восстановить сервисное обслуживание в полном объеме. Сомнению подвергалось лишь одно — пустят ли в принципе назад раскаявшихся безобразников.

Второе сообщение — трагическое. «Трехлучевая звезда» в Россию не вернется как минимум в течение ближайших 10 лет, несмотря на шашни с Роспатентом. Как заявил все тот же телеграм-канал, аналитики корпорации сочли такой шаг неразумным из-за обилия «китайцев» на российском рынке. То есть, сами новость выдумали, сами ее и опровергли. Двойной профит.

ТРУДНО ОДОЛЕТЬ КИТАЙЦЕВ СТРАШНЫХ

То, что регистрация товарного знака не является каким-то значимым маркером, на днях доступно объяснил в интервью «Газете.Ru» небезызвестный эксперт Олег Мосеев: «Регистрация товарного знака — это не шаг к возвращению. Это значит, что Mercedes-Benz, как и многие западные компании, следит за защитой товарных знаков». Другие бренды занимаются тем же самым, при этом сами здесь не присутствуют, да и работать не собираются.

Фото: globallookpress.com

Разговоры о скором возвращении сбежавших автостроителей ведутся как минимум с 2024 года, причем исключительно в российской блогосфере. Как справедливо отмечает процитированный выше телеграм-канал, руководители немецких автоконцернов ни разу не обсуждали никаких условий по возвращению в Россию.

Они якобы уверены, что предпосылок для роста и получения прибыли нет, продажи прогнозируются низкие из-за отсутствия спроса, значительную долю рынка успели захватить китайцы. Конкурировать же с производителями Поднебесной невозможно — как минимум, из-за ощутимой разницы в цене.

Правда, немцам очень трудно

Одолеть китайцев страшных

Изобретение причин, по которым европейцы не спешат возвращаться, превратилось в национальный спорт, у истоков которого стояли такие фигуры, как, например, Максим Орешкин. В 2023 году он занимал должность помощника Президента РФ и в этом качестве заявил изданию «Эксперт»:

Фото: globallookpress.com

— Я не удивлюсь, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай. Иными словами, они фактически перестанут быть европейскими автомобилями. Потому что европейские производители теперь не имеют ни рынка сбыта, ни преимущества в технологиях, которое у них было еще пять-десять лет назад...

ПОЖАР В НЕМЕЦКОМ ДОМЕ

Как тут не вспомнить заезженную цитату Марка Твена, которая в оригинале звучит не совсем так, как мы привыкли: «Сообщение о моей смерти было преувеличением». Вот и уважаемый г-н Орешкин явно преувеличил технологические достижения китайских компаний и недооценил потенциал европейских.

Само предположение, что Mercedes боится конкуренции с Voyah, Hondqi, Lixiang, Tank или там Exeed — по крайней мере, на настоящий момент — выглядят курьезно. Слишком разные у них весовые категории и имидж. Вопрос вовсе не в том, что грандов европейского автомобилестроения пугает китайское технологическое преимущество. Нет, просто российский рынок, как ни грустно это признавать, для них жизненного интереса не представляет по трем причинам.

Во-первых, его емкость сравнительно невелика, а бюрократические и налоговые препоны достаточно серьезны. Во-вторых, покупательная способность населения достаточно низка, на что недавно посетовал и наш президент. Ну и в-третьих, даже за робкую попытку восстановить отношения с Россией от руководства Евросоюза круто прилетит любой компании, невзирая на ее статус, финансовое положение, чины и звания.

Фото: globallookpress.com

Да и не до нас сейчас этим самым грандам. С умной головы они ввязались в электромобильную аферу, ну и китайцы намяли им там бока. Впрочем, увернуться от непроизводительных вложений в производство «зеленого транспорта» европейским компаниям по любому никак бы не удалось. Именно сей вопрос и заботит их больше всего.

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Кэллениус буквально месяц назад резко раскритиковал план руководителей ЕC по запрету выбросов CO2 с 2035 года, причем его голос не одинок в хоре скептиков:

— Нам необходимо сверяться с реальностью. В противном случае мы на полной скорости врежемся в стену...