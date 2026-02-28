Шутки в сторону: подорожают ли новые авто в России 1 апреля

В СМИ и соцсетях сегодня активно муссируется тема вступления 1 апреля в силу новых правил начисления утильсбора, из-за которых, по некоторым оценкам, снова резко вырастут розничные цены на иномарки. Эксперт объяснил порталу «АвтоВзгляд», насколько сильным может стать удорожание, и кто рискует оказаться «в дураках» на этот раз.

Начиная с середины февраля в отечественном информационном пространстве слышны пугающие прогнозы, сулящие уже совсем скоро очередное резкое повышение стоимости легковушек зарубежного производства. Согласно одной из характерных цитат, автомобили «подорожают еще на 40% уже с 1 апреля из-за новых правил утильсбора».

Казалось бы, куда дальше! Однако именно с этой даты частный ввоз ТС в Россию из других стран ЕАЭС приравняют к коммерческому, а это значит, «исчезнут схемы более дешевой растаможки», и прайсы на машины снова попрут вверх. Так, согласно некоторым оценкам, Toyota RAV4 «может прибавить сразу 700 000», Geely Monjaro «потяжелеет» на «лям», а Lync&Co 900 — так и вообще на 1,4 млн. рублей.

Однако портал «АвтоВзгляд», анализируя эти прогнозы, задался вопросом, насколько предстоящий скачок цен (уже который по счету за последние полтора-два года) затронет наш авторынок в целом. Насколько масштабным окажется удорожание в этот раз?

Фото Kremlin Pool/globallookpress.com

— Массового переписывания ценников в автосалонах не будет, — уверен вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр. — При этом сейчас отдельные заинтересованные игроки нагнетают тяжелую атмосферу в связи с так называемым меняющимся (на самом деле — нет) тарифом утилизационного сбора. Его реальный размер, установленный 1 января, в действительности в апреле останется прежним.

Просто в содержание термина «утилизационный сбор» добавляется еще одна функция, а именно — контроль за указанной в декларации или ТПО (таможенный приходный ордер — прим. ред) стоимостью автомобиля, прибывающего из страны ЕАЭС, для доначисления разницы между НДС двух стран. Дело в том, что одни игроки рынка «очищают» импорт «цивильно», из-за чего машины у них обычно стоят больше.

А другие используют «кривые» схемы, в рамках которых НДС уплачивается в размере, установленном в той республике, из которой осуществляется импорт (благодаря чему им удается предлагать автомобили дешевле). Среди стран ЕАЭС, из которых активно ввозятся машины с заметными скидками, сейчас фигурируют Кыргызстан (НДС — 12%), Казахстан (16%) и Армения (20%).

В России с 1 января, как известно, установлен НДС в размере 22% (в прошлом году — 20%). Следовательно, с 1 апреля в нашей стране на стоимость купленной машины будет дополнительно начисляться разница между НДС. То есть в случае с ввозом из Киргизии это плюс 10%, из Казахстана — 4%, из Армении — 2%. Но и это еще далеко не все, — уточняет эксперт.

Фото pvproductions/freepik.com

— В той же Киргизии оценка авто проводится «на глаз», — продолжает собеседник портала «АвтоВзгляд». — Если условный «Гелик» стоит 160 000 евро, то, в «тэпэошке» таможни Бишкека вполне может стоять оценка «60 тысяч евро». Соответственно, и пошлина будет взята с этой суммы. — А с 1 апреля все «кривые» схемы, все «схематозы» исчезают.

Понятно, что с нововведением следует ожидать на рынке удорожания, но масштабного повышения цен из-за новых правил не будет. Кроме того, не стоит преувеличивать размеры экономии на «схематозах» розничных покупателей, приобретающих ввезенные по «кривым дорожкам» автомобили через посредников, которые и являются основными интересантами такой практики. Другое дело — те конечные потребители, которые сами привозят в Россию машины, используя имеющуюся возможность. Но эта «опция» будет закрыта 1 апреля...

Заметим также, что любое новое удорожание на отечественном авторынке, даже локальное, ложится дополнительным бременем на покупательскую способность. И это — в условиях, когда стремительными темпами стареет отечественный автопарк, сокращается предложение новых машин, а цены почти непрерывно растут. Ситуация с доступностью автомобилей в нашей стране, таким образом, продолжает ухудшаться, и первоапрельское нововведение станет в этом смысле дополнительным грузом. Кроме шуток.