Mercedes-Benz запускает беспилотное такси и каршеринг

Испытания сервиса, который автобренд создает вместе с Bosch, будут проходить в калифорнийском городе-миллионнике Сан-Хосе. Выбор не случаен: во-первых, это место находится в Силиконовой долине, а, во-вторых, по прогнозам в ближайшую пару десятилетий население там вырастет на 50%, и новый высокотехнологичный автопарк поможет решить транспортную проблему.

Проект запустят во второй половине следующего года. В первое время услуга будет доступна лишь узкому кругу людей, которые смогут пользоваться беспилотниками с уровнем автоматизации — четыре из пяти. Робомобили построят на базе Mercedes-Benz S-класса.