Mercedes-Benz запускает беспилотное такси и каршеринг

В скором времени беспилотные автомобили войдут в нашу жизнь и станут обыденностью. Автомобильные дроны -это не просто разработки, а реальные машины, которые уже выехали за пределы закрытых испытательных полигонов на дороги общего пользования. Компания Daimler пошла дальше, запустив в тестовом режиме службу автономных такси и каршеринга.
Испытания сервиса, который автобренд создает вместе с Bosch, будут проходить в калифорнийском городе-миллионнике Сан-Хосе. Выбор не случаен: во-первых, это место находится в Силиконовой долине, а, во-вторых, по прогнозам в ближайшую пару десятилетий население там вырастет на 50%, и новый высокотехнологичный автопарк поможет решить транспортную проблему.
Проект запустят во второй половине следующего года. В первое время услуга будет доступна лишь узкому кругу людей, которые смогут пользоваться беспилотниками с уровнем автоматизации — четыре из пяти. Робомобили построят на базе Mercedes-Benz S-класса.
Кроме всего прочего, для удобства пользователей специалисты Bosch и Daimler разработали приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет легко вызвать самоуправляемое такси или арендовать такую машину.
Остается добавить, что производители соблюдают все нормы безопасности, а в каждом беспилотном авто все-таки будет присутствовать водитель для контроля. Остается напомнить, что департамент транспорта штата Калифорния разрешил тестировать автономный транспорт на гражданских дорогах еще в 2014 году. Кстати, с первого декабря и в России начались такие испытания в Москве и Казани.