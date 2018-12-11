Что скрывают от водителей все торговцы «незамерзайкой»

Чтобы убедиться в больших барышах продавцов любой зимней омывающей жидкости, достаточно разобраться с себестоимостью ее изготовления. Основой для «незамерзайки» служит вода, смешанная в определенной пропорции с тем или иным видом спирта.

Для этого применяют такие спирты, как этанол и изопропанол — они стоят около 55 000 рублей за кубометр (55 рублей/литр), а также метанол — около 14 000 рублей за кубометр (14 рублей/литр). Правда, на продажу этилового спирта установлен акциз — 107 рублей/литр.

Иначе говоря, литр этанола, известного нам по присутствию в алкогольных напитках, обойдется производителю «незамерзайки» не менее, чем в 160 рублей. Чтобы омывающая жидкость гарантированно не застывала при −30ºС, она должна содержать либо 40% этилового спирта, либо 50% изопропилового, либо 34% метилового спирта.

То есть в 5-литровой баклаге «незамерзайки» должно присутствовать либо 2 литра этилового спирта, либо 2,5 изопропилового, либо 1,7 литров метилового. Округлим до 20 рублей затраты производителя на тару, розлив и логистику незамерзающей жидкости в расчете на одну 5-литровую бутыль.