Что скрывают от водителей все торговцы «незамерзайкой»

avtonezamerzayka.ru
Покупая «омывайку» у стерегущего на обочине дороги пирамиду бутылей азиата, не спешите радоваться ее дешевизне. Прибыль от придорожной торговли «незамерзайкой», как правило, повыше, чем от ее реализации через легальные магазины.
Максим Строкер

Чтобы убедиться в больших барышах продавцов любой зимней омывающей жидкости, достаточно разобраться с себестоимостью ее изготовления. Основой для «незамерзайки» служит вода, смешанная в определенной пропорции с тем или иным видом спирта.

Для этого применяют такие спирты, как этанол и изопропанол — они стоят около 55 000 рублей за кубометр (55 рублей/литр), а также метанол — около 14 000 рублей за кубометр (14 рублей/литр). Правда, на продажу этилового спирта установлен акциз — 107 рублей/литр.

Иначе говоря, литр этанола, известного нам по присутствию в алкогольных напитках, обойдется производителю «незамерзайки» не менее, чем в 160 рублей. Чтобы омывающая жидкость гарантированно не застывала при −30ºС, она должна содержать либо 40% этилового спирта, либо 50% изопропилового, либо 34% метилового спирта.

То есть в 5-литровой баклаге «незамерзайки» должно присутствовать либо 2 литра этилового спирта, либо 2,5 изопропилового, либо 1,7 литров метилового. Округлим до 20 рублей затраты производителя на тару, розлив и логистику незамерзающей жидкости в расчете на одну 5-литровую бутыль.

newokruga.ru

Путем несложных подсчетов получим себестоимость такой емкости «незамерзайки». Метаноловая будет стоит около 50 рублей, изопропропаноловая — около 150 рублей, а из этилового спирта — около 320 рублей.

Акциз на этиловый спирт делает производство из него зимней «омывайки» нерентабельным. Несмотря даже на то, что этанол — самый безопасный для человека и спирт. Ведь класс опасности метанола и изопропанола — 3, а у этилового спирта — 4, благодаря чему люди могут употреблять его внутрь (иной раз и в очень больших дозах).

Таким образом, если вам предлагают купить «незамерзайку», с рабочей температурой вплоть до −30ºС дешевле 150 рублей за 5-литровую канистру, значит вы имеете дело с жидкостью на основе метанола, а не изопропанола. Либо торговец лукавит и «впаривает» вам действительно изопропаноловую «омывайку», но которая превратится в лед уже при −10ºС из-за пониженного содержания изопропанола. Или в канистре не 5 литров, а, например, 4.

Честные жидкости на основе метанола. хотя и запрещены к продаже в нашей стране, сейчас продаются в рознице по 90—100 рублей за 5 литров.

Барыги, торгующие ими на обочинах дорог, просят за такую канистру около 150 рублей. Представьте теперь, сколько они «наваривают» на этом бизнесе. Не удивительно, что никакие запреты на использование метанола в «незамерзайке» не могут изжить подобную «коммерцию».

Тем более, что на самом деле «безвредный» изопропанол по степени опасности для человека не сильно отличается от метанола. Да, предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе у паров изопропанола может быть чуть выше — 10 мг/м³ против 5 мг/м³ у метанола. Чтобы представить, о чем идет речь, скажем, что у обычного стирального порошка ПДК на содержание в воздухе точно такая же — 5 мг/м³. Часто ли домохозяйки травятся порошком?

В пользу версии о преувеличении опасности для здоровья именно метанола по сравнению с изопропанолом говорит также и тот факт, что метаноловую «незамерзайку» спокойно используют в таких помешанных на безопасности и экологичности странах как Финляндия, США и Канада.

авторынок, безопасность дорожного движения, снегоходы, автоуголовка, автохимия
11 декабря 2018
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