Собака бывает кусачей: как автомобильные технологии защищают питомцев

Фото: Ford
Совсем скоро начнутся новогодние праздники, неизбежно сопровождаемые взрывами петард, грохотом салютов и шумом фейерверков. И если люди еще как-то переносят этот рокот, то для собак с их чувствительным слухом он становится источником жуткого стресса. Компания Ford не осталась в стороне от страданий животных и создала «новогоднюю» будку, решающую эту проблему.
Светлана Ермолаева

Согласно данным британского Королевского общества защиты животных, около половины домашних животных испытывает самый настоящий страх от резких и очень громких звуков. Специалисты Ford спостроили специальны домик для четвероногих друзей с использованием технологии активного шумоподавления. Именно эти разработки бренд представляет в некоторых своих моделях.

Спасительная для собак будка работает без участия человека: динамики «слышат» громкие взрывы, после чего акустическая система, встроенная в умное убежище, начинает излучать звуковые волны в противофазе, подавляя шум. Кроме того, в стенки встроен шумоизолирующий материал, а дверца умеет открываться и закрываться автоматически. Инженеры не забыли и о вентиляции.

Стоит отметить, что изобретение пока существует в единственном экземпляре в качестве прототипа. Но в компании обещают, что если новинка получит широкий спрос, то она появится в продаже.

Напомним, что недавно Ford запатентовал еще одно интересное ноу-хау — ремни безопасности с подогревом. Но в каких целях американцы будут их использовать, для общественности пока остается секретом.

вред здоровью, производители, производство, технология
18 декабря 2018
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