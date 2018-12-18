Собака бывает кусачей: как автомобильные технологии защищают питомцев

Согласно данным британского Королевского общества защиты животных, около половины домашних животных испытывает самый настоящий страх от резких и очень громких звуков. Специалисты Ford спостроили специальны домик для четвероногих друзей с использованием технологии активного шумоподавления. Именно эти разработки бренд представляет в некоторых своих моделях.

Спасительная для собак будка работает без участия человека: динамики «слышат» громкие взрывы, после чего акустическая система, встроенная в умное убежище, начинает излучать звуковые волны в противофазе, подавляя шум. Кроме того, в стенки встроен шумоизолирующий материал, а дверца умеет открываться и закрываться автоматически. Инженеры не забыли и о вентиляции.

Стоит отметить, что изобретение пока существует в единственном экземпляре в качестве прототипа. Но в компании обещают, что если новинка получит широкий спрос, то она появится в продаже.

Напомним, что недавно Ford запатентовал еще одно интересное ноу-хау — ремни безопасности с подогревом. Но в каких целях американцы будут их использовать, для общественности пока остается секретом.