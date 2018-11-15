Собачье сердце: эвакуаторщики из МАДИ издеваются над животными и их хозяевами

В частности, замглавы фракции ЛДПР в нижней палате парламента Ярослав Нилов заявил, что «недопустима эвакуация транспортного средства ни с человеком, ни с животным в салоне». Что, впрочем, для любого сострадательного человека и так понятно. Но, похоже, в столичные службы эвакуации набирают исключительно бессердечных, если не сказать — жестоких людей. Между тем, стресс, которое испытывает в подобных ситуациях животное, вполне может привести к летальному исходу. И не только беззащитной собаки, как в данном случае, но и ее владельца. Переживания, связанные со страданиями любимца, могут и человеческое сердце остановить, не только собачье. Особенно, если это сердце пожилого человека, как в нашем случае.

Пенсионер приехал на своем авто, в котором путешествовала и собака, в ГИБДД для замены водительского удостоверения. Да, он припарковался не по Правилам. Но нужно ли было в данном случае, учитывая присутствие в салоне живого существа, идти на крайние меры? Может быть, исходя из ситуации, довольно было и штрафа (весьма, заметим, в Москве солидного — 1500 рублей, согласно ст.12.16 КоАП РФ). Тем более, что припаркованный в нарушении знака 3.27 ПДД автомобиль движению не мешал (видео инцидента смотрите здесь).