Собачье сердце: эвакуаторщики из МАДИ издеваются над животными и их хозяевами

Фото avtovzglyad.ru
Очередной скандал разгорается вокруг «эвакуаторной политики» столичный властей. В этот раз сотрудники МАДИ в считанные минуты увезли на штрафстоянку старенькую «Волгу» с запертой внутри собакой. При этом вопросы возмущенных свидетелей откровенно живодерского действа, «Не приведет ли оно к вполне реальным плачевным последствиям и для эвакуируемой собаки, и для ее хозяина», работники службы игнорировали. Зато на них ответили депутаты Госдумы.
Ефим Розкин

В частности, замглавы фракции ЛДПР в нижней палате парламента Ярослав Нилов заявил, что «недопустима эвакуация транспортного средства ни с человеком, ни с животным в салоне». Что, впрочем, для любого сострадательного человека и так понятно. Но, похоже, в столичные службы эвакуации набирают исключительно бессердечных, если не сказать — жестоких людей. Между тем, стресс, которое испытывает в подобных ситуациях животное, вполне может привести к летальному исходу. И не только беззащитной собаки, как в данном случае, но и ее владельца. Переживания, связанные со страданиями любимца, могут и человеческое сердце остановить, не только собачье. Особенно, если это сердце пожилого человека, как в нашем случае.

Пенсионер приехал на своем авто, в котором путешествовала и собака, в ГИБДД для замены водительского удостоверения. Да, он припарковался не по Правилам. Но нужно ли было в данном случае, учитывая присутствие в салоне живого существа, идти на крайние меры? Может быть, исходя из ситуации, довольно было и штрафа (весьма, заметим, в Москве солидного — 1500 рублей, согласно ст.12.16 КоАП РФ). Тем более, что припаркованный в нарушении знака 3.27 ПДД автомобиль движению не мешал (видео инцидента смотрите здесь).

Однако все эти нюансы эвакуаторщиков не волнуют: пока мужчина находился в здании автоинспекции, его авто оперативно эвакуировали. Кстати, как тут не вспомнить, что в Госдуме давно лежит без движения законопроект, обязывающий структуры типа АМПП и МАДИ не сразу волочь машины на штрафстоянки, а предварительно извещать их владельцев (хотя бы посредством СМС) о готовящемся акте. Но нет, лоббисты эвакуаторного бизнеса успешно блокируют рассмотрение документа, ведь в случае его принятия лишаться многомиллионных барышей. Но тогда давайте наконец признаем, что эвакуация неправильно припаркованных т/с — это не борьба с заторами, а просто бизнес. Варварский, скандальный, на чужих слезах, но просто бизнес.

Кстати, подтверждает эту простую мысль и тот факт, что в местах особого притяжения моторизованных граждан — у поликлиник-больниц, объектов социальной инфраструктуры, тех же офисов ГИБДД — число парковочных мест жестко ограничено, и за редчайшими исключениями создавать новые власти и не собираются. Но вернемся к нашей печальной истории.

По мнению депутата Ярослав Нилова «подобные действия инспекторов можно напрямую расценить как живодерство. И по данному инциденту мной подготовлены обращения в столичную прокуратуру, а также главе Дептранса Москвы Максиму Ликсутову. Ссылки на то, что ответственность за животное в салоне транспортного средства несет исключительно его владелец, мягко говоря, неубедительны. Это формализм в чистом виде. А если отдельные исполнители МАДИ не понимают всей абсурдности ситуации, ЛДПР предложит соответствующие поправки в законодательство, согласно которым эвакуация транспортного средства не только с человеком, но и с животным в салоне, недопустима».

Что ж, инициатива хорошая. Но только что-то подсказывает, что даже если соответствующий законопроект и будет подготовлен, его ждет судьба все других подобных бумаг, ограничивающих произвол и жестокость коммерсантов от эвакуации…

парковка, штрафы, ПДД, госдума, КоАП, эвакуаторы, безопасность дорожного движения, ГИБДД, дептранс
15 ноября 2018
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