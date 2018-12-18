Антилед: какой вред могут нанести машине размораживатели стекол

Зимние очистители автомобильных стекол (их еще часто именуют как «размораживатели» или «антилед») в холодное время года пользуются у российских автомобилистов стабильно высоким спросом. Их принцип действия невероятно прост и даже эффективен. Напомним, что здесь в качестве главного компонента, растапливающего ледовые оковы, у большинства препаратов применяется спиртовый раствор на основе изопропанола. Такой продукт способен быстро очищать от изморози или льда поверхности стекол и фар. Подобные качества достигаются за счет высокой проникающей и размораживающей способности препаратов. В ходе процедуры на обледеневшую поверхность распыляют состав, после чего подтаявший лед уже намного легче удаляется либо скребком, либо несколькими взмахами «дворников».

Кроме того, многие размораживатели стекол можно успешно использовать и как превентивное сезонное средство, например, в качестве антиобледенителя, препятствующего примерзанию «дворников». Не зря ведь бывалые водители регулярно обрабатывают зимой лобовое стекло под щетками стеклоочистителей, чтобы исключить их примерзание на морозе.