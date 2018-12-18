Антилед: какой вред могут нанести машине размораживатели стекол

Фото avtovzglyad.ru
Эксперты портала «АвтоВзгляд» провели довольно необычный тест автомобильных размораживателей стекол. В ходе испытаний оценивалось воздействие этих продуктов на кузовную краску
Ефим Розкин

Зимние очистители автомобильных стекол (их еще часто именуют как «размораживатели» или «антилед») в холодное время года пользуются у российских автомобилистов стабильно высоким спросом. Их принцип действия невероятно прост и даже эффективен. Напомним, что здесь в качестве главного компонента, растапливающего ледовые оковы, у большинства препаратов применяется спиртовый раствор на основе изопропанола. Такой продукт способен быстро очищать от изморози или льда поверхности стекол и фар. Подобные качества достигаются за счет высокой проникающей и размораживающей способности препаратов. В ходе процедуры на обледеневшую поверхность распыляют состав, после чего подтаявший лед уже намного легче удаляется либо скребком, либо несколькими взмахами «дворников».

Кроме того, многие размораживатели стекол можно успешно использовать и как превентивное сезонное средство, например, в качестве антиобледенителя, препятствующего примерзанию «дворников». Не зря ведь бывалые водители регулярно обрабатывают зимой лобовое стекло под щетками стеклоочистителей, чтобы исключить их примерзание на морозе.

Освобождение дворников ото льда с помощью скребка может повредить их резиновые щетки. Куда безопаснее нейтрализовать лед с помощью жидкого размораживателя.

Как показывает опыт такого несложного, но действенного обслуживания «дворников», как своевременная обработка «антиобледенительным» спреем, намного снижает риск повреждения резиновых элементов и заметно повышает их эксплуатационный ресурс.

В продажу «антилед» для стекол поставляется, как правило, в двух вариантах упаковки. Первый — аэрозоли, расфасованные в металлические баллончики. Второй — пластиковые флаконы, оснащенные распылителем пистолетного типа. Практика использования этих составов показывает, что оба варианта упаковки позволяют при необходимости делать точечные «выстрелы» жидкостью, удаляя лед с локальных участков стекол, фар и наружных зеркал. Мы, к слову, не просто так обратились к теме «локального» применения размораживателей. Какой бы «точечной» ни была подобная обработка, однако так или иначе, но при распылении препарата некоторая, пусть даже незначительная его часть все же попадает на другие, а именно окрашенные элементы кузова, сопрягаемые со стеклом или фарой, например, бампер, передний край крыла или капота, нижнюю рамку ветрового стекла и т. п.

Для теста был изготовлены контрольные пластины, окрашенные автоэмалью цвета слоновой кости.

Если взять во внимание тот факт, что подавляющее число размораживателей содержит в своем составе не только химически активный изопропиловый спирт, но еще и красители, возникает закономерный вопрос: существует ли при их использовании риск повреждения лакокрасочного покрытия (ЛКП)?

Видимо, понимая высокую значимость ответа на данный вопрос, почти все производители размещают на этикетках успокаивающую фразу: «Безопасно для фар и лакокрасочного покрытия». Но соответствует ли это действительности? Именно это эксперты портала «АвтоВзгляд» и решили проверить в ходе редакционного теста, организованного совместно с порталом «АвтоПарад».

Для испытаний мы приобрели девять размораживателей, представленных как отечественными, так и зарубежными торговыми марками. После короткого предварительного изучения три образца были сняты с испытаний, так как оказались прозрачными. В итоге из продуктов, содержащих красители, на сравнительное тестирование вышли только шесть брендов: красный Kerry, оранжевый «Элтранс» (Россия), зеленый Tekom, а также окрашенные в сине-голубой цвет препараты от Liqui Moly, «Каждый день» и Agat-Avto.

Победители теста среди зимних очистителей стекол.

Чтобы оценить степень воздействия каждого размораживателя на ЛКП, была разработали собственная методика испытаний, учитывающая условия реальной эксплуатации автомобиля. Для этой цели были изготовлены и окрашены автоэмалью цвета слоновой кости металлические пластины, имитирующие элементы кузова. Далее на каждую в небольшом количестве наносился один из испытуемых препаратов. После чего контрольная пластина в течение 10 дней выдерживалась в горизонтальном положении в холодном боксе (при температуре от 0 до −7 С) до полного высыхания обработанного фрагмента ЛКП.

Понятно, что после испарения спиртового компонента на белой эмали оставались следы красителя, которые, в зависимости от степени его воздействия на ЛКП, эксперты пробовали удалить тем или иным способом. Эти способы, собственно, и стали теми критериями, которые позволили оценить степень воздействия на кузовную краску. В итоге обозначились три варианта оценки: «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Эти размораживатели стекол заняли второе место.

Так, оценку «хорошо» получили размораживатели, следы которых можно было за одно движение удалить влажной салфеткой. Этой оценки по итогам испытаний удостоились очистители стекол брендов Liqui Moly, Agat-Avto и Tekom, которые и стали победителями теста.

Следующими в рейтинг нашего тестирования попали продукты, получившие оценку «удовлетворительно». В этой группе оказались образцы двух брендов — «Каждый день» и «Элтранс». Пятна красителя, оставленные ими на ЛКП, влажной салфеткой с ходу удалить не получилось. Однако это удалось сделать мощной струей холодной воды — по типу того, как это делается на автомойке. В итоге — второе место.

Аутсайдером среди зимних очистителей стекол, протестированных в рамках нашей методики, стал препарат марки Kerry, получивший оценку «неуд». Пятно ярко-красного пигмента, образовавшееся после высыхания данного размораживателя, настолько сильно въелось в ЛКП контрольной пластины, что смыть его не удалось даже мощной струей воды.

Сейчас эксперты портала «АвтоВзгляд» работают над тем, чтобы попытаться удалить пигментное пятно с помощью автошампуня и другого автокосметического средства. Впрочем, сам по себе результат применения очистителя стекол от Kerry уже дает повод для серьезных размышлений.

  • Красное пигментное пятно, оставленное размораживателем Kerry, глубоко въелось в ЛКП.
  • После применения размораживателя стекол марки Kerry контрольная пластина поликарбоната покрылась глубокими трещинами.

Учитывая тот факт, что данный препарат рекомендован также для удаления льда с фар, испытатели дополнительно проверили его воздействие на поликарбонатное стекло. Итог этого теста тоже плачевный — после применения размораживателя стекол Kerry контрольная пластина поликарбоната покрылась глубокими трещинами.

…Подводя итоги сравнительных испытаний зимних очистителей стекол, можно однозначно констатировать, что препараты этой категории существенно различаются по степени своего воздействия на кузовную краску. Некоторые из них, попав на окрашенную поверхность или фары, могут реально подпортить не только лакокрасочное покрытие, но и светотехнический пластик. Очевидно, что при покупке таких продуктов следует быть весьма и весьма осмотрительным. Полагаем, что результаты нынешнего теста помогут автовладельцам лучше сориентироваться в выборе размораживателей стекол.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия
18 декабря 2018
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