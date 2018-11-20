Мобильное приложение для европротокола появится через пару лет

Одна из дочерних структур «Ростеха», АО «Электронный паспорт», занимается созданием некого мобильного приложения для оформления «европротокола» водителями. Судя по появившимся по этому поводу в СМИ сообщениям, новый мобильный сервис вот-вот заменит существующий сейчас аналогичный продукт от Российского союза автостраховщиков — «ДТП.Европротокол».

Приложение от «Электронного паспорта» будет работать на базе системы «Электронный ПТС». После ДТП с его помощью можно будет сфотографировать повреждения машины. Причем данные будут «привязаны» к точным координатам авто и времени события. Они будут автоматически зафиксированы в системе и могут быть предъявлены страховой компании в качестве основания для выплаты компенсации.

Портал «АвтоВзгляд» связался с АО «Электронный паспорт» и выяснил, что появление подобного мобильного приложения — дело не скорое.

– Не раньше, чем через несколько лет. Это все сейчас в стадии проекта, мы сейчас вплотную заняты внедрением «Электронного ПТС», который заработает с ноября 2019 года — сообщил представитель компании.

По его словам, также в планах этой «дочки» «Ростеха» создание «электронного договора-купли продажи транспортного средства». В этом приложении люди смогут оформлять сделки с машиной без составления бумажных документов и посещения ГИБДД.