Готовы ли российские автомобилисты пересесть на общественный транспорт

Большинство отечественных автомобилистов ни за что не променяют комфорт личного транспорта на теноту общественного: 38% респондентов готовы тратить часы на то, чтобы откапывать свою «ласточку» из сугроба, а потом еще дольше стоять в беспросветных пробках.

Чуть меньше опрошенных не так категоричны: 32% из них все же иногда пересаживаются на автобусы, троллейбусы и даже спускаются в «подземку», но только в самых крайних случаях.

Еще 22% граждан относятся к зимней ситуации гораздо проще и без проблем оставляют машину во дворе или в гаражном боксе, если на дорогах обещают заторы. Меньше всего участников социологического исследования, а точнее 4%, вообще зимой на автомобиле не ездят: в это время их четырехколесные «кони» встают на прикол. Об этом сообщают результаты исследования, проведенного нашими коллегами из Mail.ru Авто. В опросе приняли участие 6196 человек.