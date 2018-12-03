Готовы ли российские автомобилисты пересесть на общественный транспорт

Для некоторых российских автомобилистов решение «пришвартовать» на зиму свое авто в гараже — отличный вариант. Плюсов немало: не нужно «переобуваться», тратиться на вечно дорожающий бензин, портить ЛКП разъедающими практически все реагентами. А кроме прочего, не придется стоять в зимних многокилометровых пробках, которыми знаменуется каждый снегопад. Сколько же россиян готово расстаться со своей машиной на зиму, показали результаты соцопроса.
Светлана Ермолаева

Большинство отечественных автомобилистов ни за что не променяют комфорт личного транспорта на теноту общественного: 38% респондентов готовы тратить часы на то, чтобы откапывать свою «ласточку» из сугроба, а потом еще дольше стоять в беспросветных пробках.

Чуть меньше опрошенных не так категоричны: 32% из них все же иногда пересаживаются на автобусы, троллейбусы и даже спускаются в «подземку», но только в самых крайних случаях.

Еще 22% граждан относятся к зимней ситуации гораздо проще и без проблем оставляют машину во дворе или в гаражном боксе, если на дорогах обещают заторы. Меньше всего участников социологического исследования, а точнее 4%, вообще зимой на автомобиле не ездят: в это время их четырехколесные «кони» встают на прикол. Об этом сообщают результаты исследования, проведенного нашими коллегами из Mail.ru Авто. В опросе приняли участие 6196 человек.

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3 декабря 2018
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