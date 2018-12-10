Новые подробности о кроссовере Nissan Juke второго поколения

По данным наших зарубежных коллег из AutoExpress, в основу следующего Nissan Juke ляжет совершенно новая модульная платформа CMF-B, которая придет на смену устаревшей «тележке» альянса Renault-Nissan B0. А зная об этом, можно смело предположить, что расширится и моторная гамма модели: ожидается появление 1,0- и 1,6-литровых бензиновых двигателей и 1,5-литрового «дизеля».

Кроме того, в продажу поступит кроссовер с гибридной силовой установкой — той, что была представлена на концептуальном Gripz в сентябре 2016 года. По крайней мере, об этом когда-то говорили сами представители компании: «Очень сложно выполнить требования по выбросам вредных веществ, не имея в арсенале гибридной версии. Это практически обязательно», — сказал Широ Накамура, старший вице-президент Nissan.

Уже известно, что производство нового Nissan Juke наладят на заводе в английском Сандерленде, где сегодня собирается первая генерация модели. Когда именно это случится, пока неизвестно. Как неизвестны и сроки прибытия новинки в Россию.