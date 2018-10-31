По новым стандартам: инструкторам автошкол запретили ругаться и хулиганить на дорогах

Этим документом автоинспекторам поручено согласовывать программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и выдавать заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы автошкол.

Но, как водится, указ — указом, а порядка до сих пор нет. Причем, во всех смыслах. Иначе ГУ ОБДД МВД РФ не проталкивало бы более чем сомнительную идею о слиянии двух экзаменов в один для экономии времени своих сотрудников, а занялось бы выполнением прямого указания президента. Ведь речь идет об актах, без которых ни одна автошкола работать не имеет права. А проверка инструкторов происходит как раз во время таких процедур.

Но что делает сейчас руководство ГИБДД? Довело ли оно до всех регионов требования нового документа? Нет. Направило ли в подразделения директивное письмо, обязывающее навести порядок в вопросе подготовки инструкторов автошкол? Нет. Неужели в главном гаишном ведомстве страны так уверены, что будущих водителей не учат «лишенцы», или инструкторы, не имеющие необходимого водительского стажа? Эти сведения имеются в распоряжении ГАИ, но устроит ли она тотальную проверку всех инструкторов автошкол на соответствие предъявленным требованиям? А ведь чем лучше последние будут учить, тем безопаснее станут на дорогах новоиспеченные водители.

Ну, и главный вопрос: «Благодаря каким инициативам ГУ ОБДД МВД РФ собирается достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году, если элементарно не выполняет требования, предъявленные ему руководством страны»?