По новым стандартам: инструкторам автошкол запретили ругаться и хулиганить на дорогах

Отныне инструктор должен и сам быть асом в водительском деле, и уметь передать свои умения подопечным. Для этого обязан владеть педагогическими навыками и быть неплохим психологом, чтобы найти к каждому курсанту индивидуальных подход. При этом инструктору под угрозой увольнения теперь официально запрещено вести себя неэтично и ругать учеников. Кроме того, он должен проводить занятия на автотренажере, а в случае необходимости уметь обучать инвалидов на автомобилях с ручным управлением. Впервые установлено требование к водительскому стажу учителя — не менее 3-х лет. И еще инструктор должен демонстрировать безупречное поведение на дороге. То есть если он лишился права управления транспортными средствами, то в течении последующих 5 лет не сможет занимать свою должность.
Любопытный факт: документ был разработан исключительно в порядке общественной инициативы научно-общественными организациями МАДИ, Межрегиональной ассоциацией автошкол (МААШ) и одобрен Национальным советом по квалификациям при Президенте России, утвержден приказом Минтруда РФ и зарегистрирован Минюстом РФ. И все бы было хорошо, да как всегда есть одно «но» в лице ГИБДД, которая как раз и должна следить за тем, кто в автошколах работает инструкторами-мастерами. Такую обязанность на Госавтоинспекцию возложил Президент РФ Указом №515, вступившим в действие еще 15 сентября.
Отныне инструктор должен и сам быть асом в водительском деле, и уметь передать свои умения подопечным. Для этого обязан владеть педагогическими навыками и быть неплохим психологом, чтобы найти к каждому курсанту индивидуальных подход. При этом инструктору под угрозой увольнения теперь официально запрещено вести себя неэтично и ругать учеников. Кроме того, он должен проводить занятия на автотренажере, а в случае необходимости уметь обучать инвалидов на автомобилях с ручным управлением. Впервые установлено требование к водительскому стажу учителя — не менее 3-х лет. И еще инструктор должен демонстрировать безупречное поведение на дороге. То есть если он лишился права управления транспортными средствами, то в течении последующих 5 лет не сможет занимать свою должность.
Этим документом автоинспекторам поручено согласовывать программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и выдавать заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы автошкол.
Но, как водится, указ — указом, а порядка до сих пор нет. Причем, во всех смыслах. Иначе ГУ ОБДД МВД РФ не проталкивало бы более чем сомнительную идею о слиянии двух экзаменов в один для экономии времени своих сотрудников, а занялось бы выполнением прямого указания президента. Ведь речь идет об актах, без которых ни одна автошкола работать не имеет права. А проверка инструкторов происходит как раз во время таких процедур.
Но что делает сейчас руководство ГИБДД? Довело ли оно до всех регионов требования нового документа? Нет. Направило ли в подразделения директивное письмо, обязывающее навести порядок в вопросе подготовки инструкторов автошкол? Нет. Неужели в главном гаишном ведомстве страны так уверены, что будущих водителей не учат «лишенцы», или инструкторы, не имеющие необходимого водительского стажа? Эти сведения имеются в распоряжении ГАИ, но устроит ли она тотальную проверку всех инструкторов автошкол на соответствие предъявленным требованиям? А ведь чем лучше последние будут учить, тем безопаснее станут на дорогах новоиспеченные водители.
Ну, и главный вопрос: «Благодаря каким инициативам ГУ ОБДД МВД РФ собирается достичь нулевой смертности на дорогах к 2030 году, если элементарно не выполняет требования, предъявленные ему руководством страны»?