Jaguar Land Rover презентовал умный руль, подсказывающий водителю, как поворачивать

Свежую разработку специалисты Jaguar Land Rover назвали сенсорным рулем. Проще говоря, такая «баранка» в действии нагревается или охлаждается слева или справа, в зависимости от того, куда предстоит ее крутить. Согласно данным научного исследования, именно такой способ меньше всего отвлекает водителя от дороги, особенно в сложных условиях, например, во время дождя, а также в горной или лесистой местности.

Кроме предстоящих поворотов, такой руль оповещает о приближении к затору или о том, что горючее уже на исходе. По умолчанию, настроенная разница температур — комфортные шесть градусов. Но при желании эти показатели можно поменять.

С такой обновкой в салоне драйверу не придется тратить лишние, иногда решающие все, доли секунды, чтобы посмотреть на карту навигатора. Кстати, по статистике, только в Соединенных Штатах около 10% аварий с летальным исходом случаются именно по причине того, что водитель отвлекся от управления.

Стоит напомнить, что комплектующими с необычным подогревом могут похвастать не только британцы. Так, в конце прошлого года компания Ford запатентовала — что бы вы думали — ремни безопасности с аналогичной функцией. Конструкция довольно проста, но вот о ее применении пока только приходится лишь догадываться.