Новые модели Toyota, меняющие представление о машинах

Фото: Toyota
Компания Toyota представила новую платформу, позволяющую строить автомобили компактных размеров. Последняя разработка — производная глобальной архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA), представленной еще в 2015 году. Какие перспективы открывает свежая «тележка», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Светлана Ермолаева

Прежде всего, платформа, получившая название GA-B, отличается высокой жесткостью днища кузова, при этом инженерам удалось снизить вес и, что немаловажно, стоимость конструкции.

Кроме того, обновка позволяет сделать центр тяжести автомобиля максимально низким, а также обеспечить комфортнее посадку водителя и расположение руля. Плюс к этому, задняя подвеска авто, построенная на новой основе, может быть как торсионной, так и многорычажной, в зависимости от типа машины.

Изготовленные на GA-B новые автомобили будут иметь салоны, несколько вместительнее своих предшественников. А благодаря некоторым особенностям «тележки», художники получат творческий простор, работая над новыми моделями.

Напомним, из TNGA уже «выросли» две модульные платформы: GA-C — для авто средних размеров. На ней построили гибрид Toyota Prius четвертого поколения, кроссовер C-HR и недавно вышедшую Corolla. Вторая «дочка» TNGA — шасси GA-K, ставшее базой для новых Camry и RAV4.

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5 сентября 2019
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