Новые модели Toyota, меняющие представление о машинах

Прежде всего, платформа, получившая название GA-B, отличается высокой жесткостью днища кузова, при этом инженерам удалось снизить вес и, что немаловажно, стоимость конструкции.

Кроме того, обновка позволяет сделать центр тяжести автомобиля максимально низким, а также обеспечить комфортнее посадку водителя и расположение руля. Плюс к этому, задняя подвеска авто, построенная на новой основе, может быть как торсионной, так и многорычажной, в зависимости от типа машины.

Изготовленные на GA-B новые автомобили будут иметь салоны, несколько вместительнее своих предшественников. А благодаря некоторым особенностям «тележки», художники получат творческий простор, работая над новыми моделями.

Напомним, из TNGA уже «выросли» две модульные платформы: GA-C — для авто средних размеров. На ней построили гибрид Toyota Prius четвертого поколения, кроссовер C-HR и недавно вышедшую Corolla. Вторая «дочка» TNGA — шасси GA-K, ставшее базой для новых Camry и RAV4.