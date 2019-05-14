Почему водительское кресло нужно поднимать как можно выше

С точки зрения удобства и безопасности управления машиной наиболее предпочтительно поднимать (при наличии такой возможности) водительское кресло повыше — чтобы между макушкой и крышей оставалось минимальное расстояние. Объясним, почему так.

Прежде всего, при высоко установленном сиденье гораздо проще настроить рабочее место водителя правильно, так чтобы ничего не мешало процессу управления. Еще с автошколы начинающим вдалбливают, что водитель должен сидеть с минимальным отклонением тела назад, а не «лежать в шезлонге» за рулем. Его руки при хвате за руль в положении «на 3 и на 9 часов» должны быть слегка согнуты в локтях.

Правая нога при нажатии педали в тормоза «в пол» должна быть слегка согнута в колене, и т. п. И при этом его глаза обязаны находиться выше линии капота. При низком расположении сиденья выполнить все эти требования практически невозможно. То есть, правильно рулить получится лишь при поднятом высоко кресле.

Следующий резон максимально возможного подъема водительского сиденья заключается в том, что так гораздо проще видеть, где оканчивается кузов. Для людей, плоховато чувствующих габариты машины, высокая посадка за рулем, зачастую, единственный способ не «собирать» бампером все встречающиеся при маневрировании препятствия — начиная с декоративных ограждений газонов и заканчивая кузовными элементами других авто.