Почему водительское кресло нужно поднимать как можно выше

Большинству водителей в автошколе рассказывали про правильное положение тела при управлении транспортом. В реальной же жизни многие предпочитают располагать свою «пятую точку» как можно ближе к асфальту, думая, что так лучше чувствуешь машину. На самом деле это не правильная посадка.
Максим Строкер

С точки зрения удобства и безопасности управления машиной наиболее предпочтительно поднимать (при наличии такой возможности) водительское кресло повыше — чтобы между макушкой и крышей оставалось минимальное расстояние. Объясним, почему так.

Прежде всего, при высоко установленном сиденье гораздо проще настроить рабочее место водителя правильно, так чтобы ничего не мешало процессу управления. Еще с автошколы начинающим вдалбливают, что водитель должен сидеть с минимальным отклонением тела назад, а не «лежать в шезлонге» за рулем. Его руки при хвате за руль в положении «на 3 и на 9 часов» должны быть слегка согнуты в локтях.

Правая нога при нажатии педали в тормоза «в пол» должна быть слегка согнута в колене, и т. п. И при этом его глаза обязаны находиться выше линии капота. При низком расположении сиденья выполнить все эти требования практически невозможно. То есть, правильно рулить получится лишь при поднятом высоко кресле.

Следующий резон максимально возможного подъема водительского сиденья заключается в том, что так гораздо проще видеть, где оканчивается кузов. Для людей, плоховато чувствующих габариты машины, высокая посадка за рулем, зачастую, единственный способ не «собирать» бампером все встречающиеся при маневрировании препятствия — начиная с декоративных ограждений газонов и заканчивая кузовными элементами других авто.

Впрочем, хорошая видимость важна не только при движении в стесненных условиях. Поднятое «на максимум» кресло хоть на чуть-чуть, но улучшает обзор вперед. Даже если лишние пара сантиметров вверх не особо сильно помогают реально, то чисто психологическое «высоко сижу — далеко гляжу» водителя зачастую играет серьезную роль в надежном управлении авто.

Высота положения глаз водителя над дорогой бывает, порой, очень важна при ночном вождении. Чем выше они расположены, тем меньше в них попадает света от противотуманных фар встречного транспорта. Особенно от «криво» установленных «противотуманок», чьим монтажом самостоятельно занимался гордый владелец такого авто.

Пользу каждого лишнего сантиметра над дорогой ночью особенно хорошо ощущаешь, оказавшись в это время за рулем грузовика, сама кабина которого возвышается над дорогой и фары встречных оказываются где-то внизу. И в светлое время суток высокая посадка помогает снизить нагрузку на глаза. Особенно это проявляется в ситуациях, когда солнце расположено низко над дрогой и его лучи бьют прямо в глаза драйверу.

При низкой посадке опущенный противосолнечный козырек практически бесполезен против низкого солнца, висящего в утреннем или вечернем небе прямо по курсу. Но с каждым сантиметром подъема водительского тела к потолку козырек все лучше справляется со своей основной функцией, спасая глаза водителя от ослепления.

безопасность дорожного движения
14 мая 2019
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