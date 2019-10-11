Porsche начал разработку летающего автомобиля вместе с Boeing

Информации о совместном детище компаний Porsche и Boeing не так много. Известно, что концепт летающего авто, предназначенного для городской среды, уже находится в разработке. Машина с вертикальными взлетом и посадкой будет приводиться в движение электромоторами. Впереди прототип «авиакара» ждут еще сборка и испытания.

Кроме того, оба производителя планируют созвать международную команду экспертов, чья цель — изучение будущего городского воздушного транспорта с разных точек зрения, включая и анализ потенциального рынка сбыта для личного пользования.

Кстати, аналитики Porsche напророчили, что в 2025 году продажи таких летающих аппаратов начнут набирать обороты в 2025 году. Причем воздушный транспорт будет эффективнее, быстрее, мобильнее, а, главное, дешевле наземных автомобилей, во что верится, честно говоря, с трудом.

Между тем, в России тоже запланировали в ближайшие четыре года собрать прототип «автолета» с гибридной силовой установкой, дальностью полета в 1000 км и грузоподъемностью в 500 кг. Как ранее писал портал «АвтоВзгляд», в сибирском НИА им. С. А. Чаплыгина уже сформирована проектная лаборатория.