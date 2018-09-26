Летающий автомобиль Terrafugia запускают в продажу

Terrafugia Transition — это двухместный транспорт, позволяющий выбирать из двух режимов движения: по дороге и по воздуху. Чтобы перейти из наземного режима в воздушный, нужно просто нажать одну кнопку, и через минуту авто расправит крылья и превратится в самый настоящий самолет. Правда, для взлета аппарату необходима взлетно-посадочная полоса.

В движение то ли машину, то ли авиалайнер приводит гибридная силовая установка. Разработчики утверждают, что в роли самолета модель способна преодолеть 640 км на одной заправке, набирая при этом максимальную скорость в 160 км/ч. Расход топлива — 19 л на 100 км. Стоит отметить, что чудо техники «питается» бензином АИ-98.

Чтобы соблюдать стандарты безопасности инженеры оснастили модель парашютом, воздушной подушкой, ремнями безопасности, конструктивно жесткой конструкцией кабины и тремя камерами заднего вида.

Стоит отметить, что компания Terrafugia принадлежит китайскому автогиганту Geely. Кстати, разработкой своих летающих авто занимается довольно много брендов: Audi, Porsche, Airbus, Boeing, Aston Martin и даже Uber планирует в будущем открыть воздушное такси.