Каршеринг по-корейски: как Hyundai сдает свои кроссоверы в аренду

Для подписки доступны четыре модели: кроссоверы Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe с пятиместным салоном и в трехрядном исполнении, а также минивэн H-1. Напомним, что ребята из Страны утренней свежести организовали почасовую аренду, назвав ее City, посуточную — Country, и от месяца до года — Freedom.

В приложении доступна пока лишь последняя. Через Hyundai Mobility можно самостоятельно подать заявку на подписку, посмотреть авто в наличии, выбрать модель требуемой комплектации и цвета. Кроме того, имеется возможность оплатить владение онлайн и указать шоу-рум, откуда удобно забрать машину.

Остается добавить, что программа оповещает о текущем состоянии подписки, о штрафах и текущих ТО и даже напоминает о сезонной смене «резины». Кстати, пользователь сможет через смартфон дистанционно управлять автомобилем.

Тем временем Hyundai собирается построить к осени 2021 года в России еще один завод, там будут собирать бензиновые моторы. Предприятие возведут рядом с уже существующей производственной площадкой в Санкт-Петербурге.