Гроб на колесах: как законно ездить на авто без документов

Первое, что следует знать — с момента смерти владельца автомобиля все регистрационные документы на него теряют силу. То есть ПТС, «Свидетельство о регистрации», выданные госномера и даже страховка ОСАГО — немедля превращаются в прах. Сев за руль такого авто вы немедленно нарушаете закон.

Конечно же, в ГИБДД о смерти владельца, скорее всего, не знают и остановив вас за рулем такого автомобиля инспектор вряд ли поинтересуется о здоровье хозяина. Тем не менее, если момент смерти вскроется — водителю несдобровать. Штрафы не столь велики — 500 рублей за управление без документов, которые вроде и есть, но не действуют. И все же, нарываться на неприятности не стоит.

Совершать любые действия с автомобилем, а равно пользоваться им, можно только спустя полгода после смерти владельца. Именно такой срок российское законодательство дает для вступления в наследство. Генеральная доверенность на машину, выданная владельцем при здравии — также теряет силу.