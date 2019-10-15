Гроб на колесах: как законно ездить на авто без документов

Первое, что следует знать — с момента смерти владельца автомобиля все регистрационные документы на него теряют силу. То есть ПТС, «Свидетельство о регистрации», выданные госномера и даже страховка ОСАГО — немедля превращаются в прах. Сев за руль такого авто вы немедленно нарушаете закон.
Конечно же, в ГИБДД о смерти владельца, скорее всего, не знают и остановив вас за рулем такого автомобиля инспектор вряд ли поинтересуется о здоровье хозяина. Тем не менее, если момент смерти вскроется — водителю несдобровать. Штрафы не столь велики — 500 рублей за управление без документов, которые вроде и есть, но не действуют. И все же, нарываться на неприятности не стоит.
Совершать любые действия с автомобилем, а равно пользоваться им, можно только спустя полгода после смерти владельца. Именно такой срок российское законодательство дает для вступления в наследство. Генеральная доверенность на машину, выданная владельцем при здравии — также теряет силу.
Тем не менее, если вы все же рискнете проехаться на автомобиле и заработаете штрафы от камер — оплачивать их придется. Причем тому, кто по истечении полугода вступит в наследство и станет новым владельцем автомобиля. Правда, есть и один положительный момент. За нарушения, который усопший автолюбитель сделал до смерти, наследник ответственности не несет. Эти штрафы просто списываются.
Алгоритм вступления в наследство несложен. Поход к нотариусу, чтобы написать заявление о принятии наследства, вне зависимости есть завещание или нет, можно не откладывать. А вот «Свидетельство о праве на наследство» вы получите ровно через полгода с даты смерти владельца автомобиля.
Далее берем полученное свидетельство и отправляемся в любое регистрационное подразделение ГИБДД для переоформления документов. С
учетом всех сегодняшних сборов за оформление, процедура не встанет дороже 4 тысяч рублей, включая выдачу новых номерных знаков.